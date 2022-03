Se asoma nuevo conflicto entre Residente y J Balvin con demanda incluida

Uno de los conflictos entre artistas urbanos más sonados de 2021 parece que vuelve a tomar relevancia. Esto se debe a que René Pérez, mejor conocido como “Residente”, confesó a través de una publicación que un cantante estaba a punto de demandarlo. Y si bien no se hace referencia a J Balvin, varios de sus seguidores especulan que se trate de él.

René y J Balvin vienen de un pasado muy movido luego de que el colombiano intentara sabotear los premios Grammy del 2021. Esto llevó al puertorriqueño a dedicarle un mensaje, comparando su música con un puesto de perros calientes, algo que no fue bien recibido por el artista urbano. Y a pesar que el asunto se calmó hace meses, todo indica que vuelve a tomar relevancia en la actualidad.

Residente y la presunta demanda de J Balvin

A través de una publicación en Instagram, el vocalista de Calle 13 subió un clip de poco más de un minuto en donde aclara que tenía planeado lanzar un nuevo tema en el cual hablaba de un famoso cantante del género urbano, pero que tan pronto el individuo se enteró, lo amenazó con demandarlo.

“En estos días iba a sacar un tema. Por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas, que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pen***o ahí del género urbano”, comenzó el cantante.

“Resulta, que el pendejo este se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mi, para que no saque el ca***n tema (...) Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera para que no saque el tema”, reveló Residente.

Y si bien en el mensaje no se nombra en ningún momento a J Balvin, varios de sus seguidores en las redes sociales especulan que sí se trata del cantante colombiano quien se ha encargado de evitar que René lance la pieza musical, en especial después del conflicto que hubo entre ambos en 2021.

Escuchad a @Residente como demuestra el cinismo de @JBALVIN tras su intento de boicot a los @LatinGRAMMYs

"Tu música es como un carrito de hot dog: gusta, pero cuando quieren comer bien se van a una estrella Michelin"pic.twitter.com/zd4HR81lKN — Manel Márquez (@manelmarquez) September 30, 2021

¿Qué hará Residente con el tema?

Para finalizar, el puertorriqueño comentó que independientemente de las acciones del cantante que quiere evitar que se haga pública su pieza, igual será estrenada. Solo que le dejará la decisión a sus seguidores en relación a cuándo debería ver la luz.

“Al final, no me importa si me demanda. No me importa si no me pones en los ca***nes playlists. A mi no me importa ser el número uno en fu***ng nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los co***es y tú eres un esclavito más de la industria”, dijo René en el video de Instagram.

“El tema lo voy a sacar cuando la gente quiera yo lo saque. Y en lo que la gente decide si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para te cojan lástima, ca***n. Esos que has estado subiendo, síguelos subiendo y ya”, finalizó el rapero.

Residente recibe apoyo de la comunidad urbana

Tan pronto Residente subió el video, varios de sus seguidores se hicieron presentes, con muchos de ellos apoyando el hecho de que libere el nuevo tema y que no se deje intimidar por ninguna persona. Otro grupo también incitó al cantante a que revelara el nombre de la persona en cuestión, con gran parte de ellos preguntándole si se trataba de J Balvin.

Pero además de varios seguidores, algunos artistas del género urbano se hicieron presentes con comentarios de apoyo, como la famosa cantante Ivy Queen: “Sácalo el viernes que es mi cumpleaños y barre con to’”.

Tito El Bambino también apoyó a Residente y lo invitó a liberar su tema: “Esto se ha convertido en una mi***a!! Fuimos de un negocio de ‘hombres con pantalones’ (como dice la expresión, pero incluyendo a las mujeres como @ivyqueendiva que se han ganado el respeto y su posición en el género) a un negocio de chismosos. Saca tu canción y que respeten tu arte. Que la escuche el que quiera”.

