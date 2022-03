Soraya Montenegro: Fabiola Guajardo hace suya la villana que ya provoca antipatía en la televisión

Soraya Montenegro está de vuelta con la actriz Fabiola Guajardo en Los ricos también lloran. La telenovela tuvo su primer remake en 1995, donde Itatí Cantoral marcó la historia de la televisión como la villana Soraya Montenegro y su célebre frase: “Maldita lisiada”.

Para quienes vieron María, la del barrio con Thalía, de seguro se acuerdan de aquella villana Soraya Montenegro que marcó la historia de las telenovelas mexicanas.

“Cuando me ofrecieron el personaje para hacer el casting, al principio, no tenía ni idea de qué se trataba porque no estaba en el universo o de qué proyecto estaban hablando. Cuando mi mánager me habló para preguntarme si me interesaba hacer casting para Los ricos también lloran, en especial Soraya, lo primero que dije fue: ‘¿Quién es Soraya?’ y agregó: ‘antes de que tú nacieras -casi casi- ya existía’ y me contó la historia. Me empecé a familiarizar un poco más con el tema, pero mi duda era cómo lo iban a plantear”, compartió la actriz a Publimetro.

En la primera versión apareció Rocío Banquells (Esther Izaguirre de Salvatierra), después Itatí Cantoral y ahora, es la propia Fabiola Guajardo que reveló que es el personaje más divertido en su carrera.

“He tenido como varios personajes siendo villana pero como éste ninguno. Creo que soy muy afortunada de ser Soraya Montenegro, la amo, adoro y se me hace muy simpática, aunque al público no, pero yo la estoy haciendo. He hecho personajes de buena lo cual me ha encantado, pero es más divertido hacer cosas que no haces en la vida real”, dijo la actriz.

¿Quién es quién en las diferentes versiones de Los ricos también lloran?

“La verdad me emociona muchísimo la respuesta que hemos tenido y he recibido mucho comentarios, principalmente de: “‘¡Te odio, Soraya’”.

Ahora, Fabiola Guajardo tiene que llevar a su personaje a otro nivel. “Es una mujer sin escrúpulos, cegada por el odio y los celos. ´Maldita lisiada’, sí la hago una y varias veces (risas)”, puntualizó.

Soraya Montenegro para las nuevas generaciones

La actriz y cantante explora al personaje desde otro momento en la historia de los melodramas.

“Posiblemente la gente espera que sea exactamente lo mismo pero no lo es, porque son otras épocas, es totalmente diferente pero el mismo personaje, pero en otra época. Me gustó muchísimo cuando me plantearon cómo quería que fuera, con el tono que quería que fuera. Me enamoré del personaje que es de los más divertidos que me han tocado hacer”, detalló Fabiola Guajardo.

“He recibido comentarios diciendo que no es tan mala, lo que pasa que sí pero ella no puede mostrarlo del todo” — Fabiola Guajardo

Fabiola Guajardo quien tiene varios proyectos en la televisión y en la música, reconoció que Soraya Montenegro es un reto, sobre todo para conquistar a las nuevas generaciones.

“Hay un enorme rango para explorar y juego mucho, me divierto mucho haciendo el personaje”, finalizó.

¿Cuándo y dónde se transmite Los ricos también lloran?

Lunes a viernes, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

