The Batman: ¿cuánto dura y tiene escenas post créditos?

La esperada cinta The Batman (Warner Bros. Pictures) llega a la cartelera mexicana y con ello una serie de inquietudes de los fans del legendario superhéroe. El director Matt Reeves está al frente con Robert Pattinson quien protagoniza a Batman —el detective vigilante de Ciudad Gótica— y a el multimillonario Bruce Wayne.

Pocos han visto la película del Hombre Murciélago, pero ya genera varios comentarios en las redes sociales, la mayoría sin spoilers para los que no la han visto.

“No se debe comparar con otra película basada en cómics, esta a mucho niveles superior a las demás. Nos traen a un Batman real, humano, detective, como se ha visto en The Long Halloween, o Year One Una Gotham golpeada por el crimen...”, " Lo único malo que le encontré a The Batman es que me dejo con ganas de verla otra vez”, “Dios mío, que peliculón es The Batman”, “Algunos críticos de cine dicen que la paleta de colores de The Batman es muy oscura y por eso no les gustó, amigo, es una película de Batman, no de Peppa la cerdita”, fueron algunos de los comentarios.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

Duración de la película

Es la cinta más larga en la historia del personaje de acción: dos horas 55 minutos; anteriormente la que tenía mayor duración era Batman The Dark Knight con dos horas 45 minutos.

¿Tiene escena adicional? Sin spoiler

DC no siempre han contado con escenas post créditos. Tuvo sus excepciones con Wonder Woman 1984 y ¡Shazam!; mientras que El Hombre de Acero, Batman vs Superman y Wonder Woman no incluyeron.

Pattinson ayuda a nuevo Batman a salir de la oscuridad

Robert Pattinson: “Interpretar a Batman es un enorme privilegio”

En el caso de The Batman no hay escenas post créditos.

PUBLIMETRO TV: