“Me dormí”, Pedro Sola revela que no le gustó The Batman

Tras el estreno de la nueva película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz, varios afortunados que ya asistieron a ver el filme, compartieron su opinión en redes sociales y se encontraron muchas opiniones distintas, desde los que revelaron que sí les gustó, hasta los que no les gustó en lo absoluto. Tal fue el caso de el conductor del programa de chismes ‘Ventaneando’, Pedro Sola, quien mencionó que no la cinta no fue de su agrado.

Pedro Sola. El conductor de 'Ventaneando' revela que no le gustó la película de Batman. / Foto: Facebook.

Pedro Sola revela que no le gustó The Batman

Por su parte, Pedrito Sola por medio de su cuenta de Twitter, reveló que en varios momentos de la película se durmió, ya que estaba muy oscura y en algunos momentos y el personaje del enmascarado susurraba los diálogos y gracias a esto se volvió aún más lenta.

Robert Pattinson. Pedro Sola revela que no le gustó la película de Batman. / Foto: Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

“Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe que pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Veanla, tal vez les guste”, declaró el conductor de ‘Ventanenado’ por medio de su cuenta de Twitter.

The Batman conquista la taquilla de Estados Unidos

Tras el primer fin de semana del estreno de la película The Batman, se informa que en taquilla se recaudaron más de 128 millones de dólares en Estados Unidos y ya está catalogada como el mejor estreno de 2022 y el segundo, en tiempos de pandemia, después de Spider-Man: No Way Home, además, las críticas hacía el papel de Batman interpretado por el actor de 35 años de edad, Robert Pattinson, han sido positivas en su mayoría e incluso han sorprendido a más de uno y han elogiado su actuación al igual que los de su co-protagonista Zoë Kravitz quien le da vida a Catwoman.

Robert Pattinson. Pedro Sola revela que no le gustó la película de Batman. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

