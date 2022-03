Óscar Burgos habla acerca de lo que sucedió entre “Las Lavanderas” y defiende a Karla Panini

El actor Óscar Burgos quien le da vida a ‘El Perro Guarumo’ ofreció una entrevista para el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino con Gustavo Adolfo Infante, misma que se emitió el pasado 5 de marzo, en la cual, el actor defendió a Karla Panini y justificó el porqué de su relación con el esposo de Karla Luna.

Por otro lado, Karla Panini y Karla Luna, saltaron a la fama gracias al programa de Telehit, ‘Las Lavanderas’, con el cual, se volvieron mejores amigas y al poco tiempo enemigas, debido a que Karla Panini se metió con el esposo de Karla Luna, Américo Garza, mientras se encontraba casada con Óscar Burgos.

Karla Panini y Karla Luna. El show de 'Las Lavanderas' en vivo. / Foto: Cuartoscuro

Óscar Burgos habla acerca del escándalo entre Karla Panini y Karla Luna

Por otro lado, en la entrevista realizada hace un par de días, Óscar Burgos reveló que la gente ataca a Karla Panini por vistas, likes y dinero. Asimismo agregó que el desatendió a su entonces esposa Panini y ella encontró refugio en el esposo de Karla Luna, Américo Garza “Óscar Burgos y Karla Panini son una pareja, Karla Luna y Américo es otro, entonces Óscar Burgos empieza a desatender cada vez más y más a Panini y ya no la pela, entonces, este hombre y esta mujer empiezan a coincidir y ven que tienen muchas cosas en común, se enamoran y al final se casan, es un historia hermosa de amor, yo jugué el papel del hombre que la desatendió y quedó fuera”, añadió el comediante.

Te dejamos la entrevista:

El actor que le da vida a ‘El Perro Guarumo’ habló acerca del escándalo que sucedió con “Las Lavanderas”

Cabe recalcar, que Panini y Burgos tienen un hijo (César Gabriel Burgos Panini) quien ahora vive con Américo Garza, por eso mismo, el comediante agregó que no es justo que los hijos salgan sufriendo con lo que pasó, “Yo me llevo súper bien con Américo Garza, yo no puedo hablar mal de él y de Panini porque son mis amigos y los quiero, ella no es una villana, es una lindísima persona, hasta fue a mi boda y nos retratamos todos juntos”, agregó Burgos.

