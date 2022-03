¿Cuándo llegará The Batman a streaming?

'The Batman'. Foto: Divulgação Warner Bros.

Después del rotundo éxito The Batman en la taquilla donde logró recaudar 128.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, los fans se han preguntado ¿cuándo la podremos ver en HBO Max?

La cifra de recaudación superó los pronósticos de Warner Bros que estimaba que recibiría unos 90 mdd. Por lo que The Batman se convirtió en el mejor estreno en lo que va del 2022 y el segundo mejor de la época de la pandemia al tener 100 millones de dólares menor que Spider-Man: No way home, que atrajo 260 millones en su fin de semana de estreno en diciembre.

Regresando a la cinta protagonizada por Robert Pattinson, se sabe qué llegará a streaming muy pronto, como ya se ha hecho costumbre en los últimos años.

The Batman ha sido el primer gran estreno para los fanáticos de los superhéroes de este año, que nos sitúa dos años después de que el vigilante enmascarado empiece a patrullar e imponer su ley en Gotham.

¿De qué trata The Batman?

En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como “el Acertijo”.

¿Cuándo se llega The Batman en HBO Max?

La palícula estará disponible 45 días después de su estreno en cines, es decir, llegará el 19 de abril de 2022. Esto es gracias a la nueva política que ha adquirido Warner Bros de no estrenar sus películas en plataformas digitales hasta mes y medio después de su estreno.

Además se sabe que The Batman no abandonará HBO Max y se podrá ver las veces que queramos y cuando queramos.