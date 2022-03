Molotov: la resistencia del rock mexicano a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura

Molotov regresó al estudio de grabación para lo que será su nuevo material discográfico. La agrupación de rock mexicana se encuentra en Vancouver (Canadá) para dar darle el toque final a las nuevas canciones y luego retomar su gira por México, Latinoamérica y Europa.

“Empezamos gira en Estados Unidos, donde hicimos unos shows, pero después decidimos regresar a componer y grabar, porque es muy importante tener material nuevo que nos haga regresar con más fuerza y con algo más fresco. De repente, tocar otra vez lo mismo, nos hace sentir que es -casi casi- robarle el dinero a la gente, si no le damos algo nuevo no empezaremos a tocar otra vez”, compartió Paco Ayala.

El músico narró cómo ha sido este regreso al cuarto de grabación: “desde al año pasado comenzamos a trabajar el material, pero cuando sentíamos que íbamos avanzando nos dábamos cuenta que teníamos que volver a empezar. El tiempo pasó, seguimos con ideas y situaciones para las rolas. El disco está en la última etapa pero seguimos trabajando y tirando ideas, en el momento que esté lo suficientemente bien armado en todos los sentidos y balanceados pues va pa’ fuera”.

La agrupación de rock celebra sus 26 año de historia musical, sin antes hacer una mirada al pasado para fortalecer su presente.

“Lejos de pretender ir contra las reglas, siempre nos salía natural, porque nos encontrábamos con poca libertad de expresión, pocos espacios y pocas alternativas; obviamente para las bandas que empezábamos en los noventa y me atrevería decir que en la historia del rock and roll, un festival y un espacio era algo casi imposible de lograr. Tuvimos buen inicio y generando empatía con lo que siempre hemos dicho, que lejos de estar en contra de los establecido era buscarle espacio para manifestar las ideas sin ningún tipo de coartada de libertad de expresión, en ese sentido, siempre se ha entendido el mensaje”, agregó Paco Ayala.

Molotov, fiel a su esencia

Paco, Tito, Randy y Micky no siguen las tendencias en la industria musical y defienden su legado, que se caracteriza por el uso del lenguaje directo e irónico. En sus letras abundan las críticas hacia los medios de comunicación y su poder ideológico en la sociedad, la sátira política y problemáticas como el racismo y la migración, situación que los llevó a ser censurados.

“Es parte de nuestra historia, para bien o para mal, ahí está esa música grabada, con mucho contenido visual, mucha historia y es lo que somos. En algún momento ésto se torna a lo mejor no musical, sino un movimiento mucho más ideológico y lo tienes que afrontar como eso, para nosotros es seguir a través del escenario generando música y haciendo lo que hacemos. Las redes sociales se irán y aparecerán nuevas pero la música se va a quedar para siempre ahí. Después de tanta controversia con nuestros temas era una buena excusa entrar al estudio y seguir con nuestro camino arriba de los escenarios”.

¿Qué pasó con la demanda a partido político?

Molotov demandó a un partido político por el uso electoral de su canción Voto latino. Algunos partidos han utilizado los tema de la banda y la última derivó en un proceso legal.

“se hizo una denuncia porque se plagiaron -evidentemente- al no pedir permiso, que hubiera sido denegado inmediatamente. Entraron en algo ilegal que tenía que proceder la parte legal, de quien maneja los derechos de las canciones. Nuestra postura siempre es que no nos roben nuestra música y otra, no utilizarla en campañas engañosas que tienen que ver con políticos; la denuncia sigue y está en camino de un resultado”, reveló Paco Ayala.

Paco Ayala y su faceta de Tiktoker

“Me divierto, obviamente mis hijos me dijeron: ‘¡No mames, papá! ¿Cómo vas a ser tiktoker?’ Se me hace algo muy chistoso, no sé si en el fondo siempre he tenido algo de comediante frustrado en el clóset que me gusta sacarlo ahí (TikTok), es un canal de contenido visual y desmadre de humor que no necesita aprobación de nadie lo pones ahí y a quién le guste... ¡Qué chingón!”.

Conciertos de Molotov

Guadalajara. 16 de abril, Guanamor Teatro Estudio.

Monterrey. 27 de mayo, Auditorio Pabellón M.

