Santa Fe Klan reveló que comenzó a fumar a los 11 años

El pasado lunes 7 de marzo, el youtuber y creador de contenido Roberto Martínez por medio de su sección Creativo, publicó un nuevo video, para el cual, el invitado fue el rapero Santa Fe Klan. Por medio de estos videos, el youtuber entabla una plática íntima con los invitados para así tener una charla más amena y conocer un poco más allá del artista. Asimismo, en la entrevista se abarcan diferentes temas, de los cuales se obtienen varios clips. En este episodio de Creativo, Santa Fe Klan compartió una emotiva revelación por la cual no le gusta estar solo.

Ve la entrevista completa:

“No me gusta estar solo y por eso siempre estoy acompañado”, Santa Fe Klan comparte emotiva revelación

Santa Fe Klan, reveló cómo es el proceso creativo cuando se trata de hacer una canción y agregó que no se tarda porque no le gusta estar solo “No me late estar solo, esta chido la inspiración, pero se siente muy gacho de verdad estar solo, cuando estoy solo no me siento cómodo, me gusta estar con la gente, así me inspiro más, mientras todos cotorrean, estar solo te hace pensar muchas cosas por eso me gusta estar distraído”.

“Empecé a fumar a los 11 años”, Santa Fe Klan

Por otro lado, el rapero reveló que a los 11 años comenzó a fumar y fue abajo de un puente abandonado que está por una escuela, pero nunca revelará el nombre porque aún se van a fumar ahí “Estaba entre la primaria y la secundaria, por eso no me acuerdo si iba en sexto o en primero, fue un día a la salida y decidimos ir a probar la m*ta para ver que se sentía, y cada que queríamos nos íbamos al puente, sacamos la m*ta de la escuela, fue con varios amigos”.

