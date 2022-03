Kim Kardashian y Pete Davidson debutan como pareja en Instagram

La empresaria y socialité Kim Kardashian, quien recientemente se divorció del cantante Kanye West, hizo oficial su relación con Pete Davidson por medio de Instagram. En las fotografías Kim sale vestida de forma extravagante y al parecer ella y su novio se tomaron una divertida sesión de fotos juntos y decidieron compartirlo con sus seguidores. De tal forma, sus fanáticos le demostraron su apoyo a la polémica Kardashian.

Al momento la publicación cuenta con 5 millones 401 mil 817 me gusta, por lo cual esto demuestra que sus seguidores están contentos con que Kim tenga una relación con Pete Davidson. En las imágenes Kim Kardashian luce una botas plateadas altas, un abrigo de pelo sintético de color metálico y unos grandes lentes oscuros. En una de las fotografías la pareja sale sentada en el piso y simulan darse un beso a lo lejos.

Su romance comenzó en SNL

Fue a principios de octubre del año pasado que Kim Kardashian fue host del programa de comedia “Saturday Night Live”, mejor conocido como SNL. En este show Kim Kardashian hizo varias cápsulas y en una de ellas participó junto con Pete Davidson y compartieron un beso. En la cápsula, Kim y Pete simularon ser Aladdín y Jasmine y protagonizaron una cómica parodia de estos personajes. Después de haberse conocido en SNL comenzaron los rumores de que Kim comenzó a salir con Pete.

Cabe recordar que en las recientes semanas Kim Kardashian oficializó su divorcio con el rapero Kanye West con quien tiene cuatro hijos llamados: North, Chicago, Psalm y Saint. No obstante, este no es el primer divorcio de Kim, pues la celebridad estuvo casada en dos ocasiones anteriores pero no funcionó. Su primer matrimonio fue con Damon Thomas que duró del 2000 al 2004, seguido por su otro matrimonio con Kris Humphries del 2011 al 2013. Y finalmente su matrimonio con Kanye o Ye fue el más duradero y solamente con él tuvo hijos y duró del 2014 a 2022.