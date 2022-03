Adexe y Nau regresan con nueva música y con ganas de atreverse a todo

El dúo Adexe & Nau están listos para reactivarse en los escenarios mexicanos. Los hermanos Gutiérrez Hernández: Nauzet, nacido el 9 de diciembre de 2002 y Adexe, nacido el 7 de julio de 2005, en Santa Cruz de Tenerife, España, están a días de iniciar su gira Atrévete México para mostrar los cambios en su música y crecimiento físico.

“Si, muy emocionados porque todo este tiempo hemos estado esperándolo, si no hubiera sido por la pandemia hubiéramos estado en México muchísimas veces más y bueno, va a ser encima con concierto, con nuevas canciones y la verdad que vamos a estar disfrutando muchísimo del público mexicano después de tanto tiempo sin poder viajar”, adelantó Nau en entrevista con Publimetro.

Los hermanos viven una nueva etapa en la que experimentan en la música y en su manera de llevarse, como lo explica Adexe, “Nau es mucho más maduro que yo, es prácticamente un adulto, pero yo, Adexe estoy en una edad complicada, tengo 16 y cualquier cosa me exalta; cualquier cosa me molesta, con cualquier cosa me enfado, es la edad, pero yo poco a poco sabré salir de estos problemas (risas). Que en realidad, al estar creciendo juntos y tal, maduramos al mismo tiempo y con la ayuda de con lo que estamos haciendo con la música también nos sirve para justamente esa madurez tenerla más presente”.

El dúo comenzó a temprana edad y sus fans los han visto crecer a través de su carrera. Adexe y Nau iniciaron cuando tenían 12 y 16 años, respectivamente; ahora, 16 y 20 años.

“Esta pandemia lo ha dejado muy claro porque sobre todo a mi hermano Adexe creció mucho, pegó el estirón, le cambió la voz; a mi ya me había pasado, pero que le pase a él que es el pequeño del grupo pues te marca que estamos creciendo también sobre todo, en lo que más nos centramos es en el tema de nuestra música porque ahora mismo estamos componiendo nuestras letras. Antes también lo hacíamos, pero ahora lo hacemos desde cero; nosotros elegimos el tema, cómo va a sonar más o menos el ritmo y estamos muy orgullosos de cómo suena la música que estamos haciendo actualmente, de hecho yo te diría que es la que más me gusta y estoy seguro de que a mi hermano también”, agregó Nau.

“El público se está sorprendiendo muchísimo porque aparte de que es lo más adulto que hemos sacado, en diferentes géneros está sonando todo lo que estamos haciendo y en general creo que es muy bueno”. — Nau

Adexe & Nau publicaron su primer libro Tú y yo abrazando un sueño en 2018. Actualmente, promueven su sencillo El problema, donde se observa su manera de experimentar con los sonidos.

“Siempre nos ha gustado mucho experimentar, tanto en el género como el idioma. Tenemos canciones en las que hablamos a lo mejor en inglés o hablamos en portugués, eso es algo que también le gusta a nuestro público de países como Estados Unidos o Brasil que al final agradecen que tengamos canciones en su idioma. Lo que dices de los géneros, también tenemos muchas canciones de diferentes géneros, no solo género urbano que es como lo que solemos hacer nosotros. La verdad, si nos definiéramos en un solo género yo diría que somos Adexe y Nau porque no estamos encasillados en solamente uno”, puntualizó Nau.

Canciones inspiradas en la etapa juvenil

“Normalmente lo que hablamos en nuestras canciones es de cosas que le pasa a gente de nuestra edad, cosas que piensan. Por ejemplo, nuestro último single El Problema habla sobre una relación que es problemática y que al final, aunque haya muchos problemas, tu te quedas enamorado de esa persona y cómo decimos en el estribillo: ‘si tu eres el problema, yo me volví adicto al problema’”, dijo Nau y agregó, “por suerte no es una historia que nos haya pasado a nosotros, pero la verdad es que también sabemos que mucha gente se siente identificada”.

Visita a México

Adexe y Nau mandan un mensaje a su seguidores para su próximo arribo a diferentes ciudades del país.

“Pues nada, que los queremos muchísimo, que muchas gracias por todo este tiempo que nos han apoyado y que los esperamos obviamente en los conciertos próximamente. Vamos a mostrar es toda nuestra energía y todas nuestras ganas. Venimos con un nuevo repertorio que tienen que estar seguros de que va a salir en el show; aparte de eso no nos olvidamos de nuestros grandes éxitos. Por lo general, yo creo que todo mundo que vaya a nuestros conciertos se la va a pasar increíble al igual que nosotros”, dijo Adexe.

Su mirada sobre el conflicto en Ucrania

“Obviamente hay una preocupación del lado personal porque pues hay mucha gente que lo está pasando mal y también está la duda de que si puede llegar a donde estamos nosotros y esperamos profundamente que solucionen el problema y que no haya que recurrir a más violencia. Profesionalmente, afecta a la hora de todo, se puede parar todo con una acción. Y no es solamente esta que está teniendo más visibilidad, sino todos los conflictos que están sucediendo en el planeta que esperamos que se frene y velamos por la paz”, compartió Nau.

Confesiones llenas de humor

¿Qué nunca falta en su maleta al viajar?

“Mi hermano guardado”, dijo Adexe. Mientras Nau añadió, “algo que nunca puede faltar obviamente son los celulares y el cargador del celular, pero de resto, las tareas y la ropa. Hay muchas cosas primordiales, pero al final lo más importante es llevarnos la experiencia”.

Gira por México

Guadalajara. 27 de marzo, Auditorio Telmex.

Monterrey. 1 de abril, Arena Monterrey.

Ciudad de México. 3 de abril, Auditorio Nacional.

