Hace un par de días se llevó a cabo el evento 31 mujeres que amamos de la revista Quién, para el cual, varias artistas y personalidades de la industria se dieron cita para celebrar a las mujeres, entre las asistentes estuvieron Paulina Goto, Ana Claudia Talancón, Silvia Pinal, Lizeth Selene, Daniela Magun y Celina del Villar. Por otro lado, ya que este es un evento para empoderar a las mujeres, la prensa aprovechó la oportunidad para cuestionar a las asistentes acerca de su opinión sobre el caso Luis de Llano y Sasha Sokol.

Benny Ibarra, sobrino de Luis de Llano, muestra su apoyo a Sasha Sokol

Cabe recalcar que el pasado 8 de marzo, por medio de Twitter, la Timbiriche, Sasha Sokol denunció públicamente al productor Luis de Llano, con quien sostuvo una relación cuando tenía 14 años de edad y el 39, por una relación abusiva, cabe recalcar que la cantante era menor de edad en ese entonces, por lo tanto, es un delito. Después de que se compartiera el comunicado, varios de sus compañeros de Timbiriche, entre ellos Benny Ibarra de Llano mostró su apoyo hacía Sasha y publicó lo siguiente “Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”, cabe recalcar que Benny Ibarra es sobrino de Luis de Llano.

Te abrazo amiga querida @SashaSokol siempre 🙌🏼 https://t.co/dNI0Njvw5K — Benny Ibarra De Llano (@bennyibarra) March 9, 2022

Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra habla del caso Luis de Llano y Sasha Sokol

Por otro lado, en el evento anteriormente mencionado, Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra fue cuestionada sobre el caso Sasha Sokol y Luis de Llano “Es difícil hablar del tema, no sabemos si va a escalar a cuestiones legales, hay mucho cariño y respeto de por medio y llegamos a la conclusión de que tenemos que estar alerta a los focos y enseñarle a los niños a decir no cuando no se sienten cómodos y hay que respetar y el aprendizaje es que como papás tenemos que estar bien presentes”.

Además, agregó que el tweet que publicó Sasha Sokol cimbró a todo el mundo, y a la sociedad entera, porque a los seres humanos les duele “Nos sorprendió a todos, pero nos sorprende cada que alguien alza la voz en este sentido y me pone a pensar qué podemos hacer nosotros”, por último agregó que su esposo Benny Ibarra le mostró mucho amor porque son como hermanos.