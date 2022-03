Bioserie Vicente Fernández: conoce al actor que hace al charro mexicano en su etapa juvenil

El actor tapatío Eduardo Barajas participa como protagonista juvenil en la bioserie El último Rey, el hijo del pueblo, una producción en la que da vida al icono de música ranchera, Vicente Fernández, y que este lunes tuvo su estreno pese a las disputas legales; además de generar un debate en redes sociales por señalar si era un tema de censura o lucro.

“Emilio Osorio me vio en un video donde yo cantaba, a partir de ahí me buscan hasta que me entrevistó Juan Osorio. Tuve mucha emoción, porque tengo una gran admiración por Vicente Fernández, porque es mi paisano y me gusta la música de mariachi; además su música trascendió a todo el mundo”, compartió Eduardo Barajas.

Eduardo Barajas interpreta a Vicente Fernández. El joven actor tapatío representa al cantante de los 20 a 30 años. (Foto: Televisa-Univisión.)

Ahora, tiene el reto de interpretar de manera convincente al Charro de Huentitán, a quien admira.

“Empecé a construirlo a partir de lo profundo, no solamente de lo físico -obviamente- no queríamos caer en un cliché de Vicente Fernández, sino un personaje real como él era en la vida real, desde su forma de expresarse, su parado, su manera de cantar, de cómo agarraba el micrófono y todos los detalles visuales de Vicente durante un trabajo que me llevó do meses”, dijo el actor.

La bioserie se mantiene en medio de la polémica por las diferencia entre Televisa Univisión y la familia Fernández.

“Sí conocí a Vicente Fernández, tenía una referencia directa por ser una gran icono. Vi todas sus películas, incluso Pablo Montero que hace la etapa adulto, porque yo hago de los 20 a los 30 años en los primeros capítulos, él lo conoció, porque estuvo con él en presentaciones y tuvo una relación directa. Él me ayudó en esa parte para conocer más a la figura, para hacer un trabajo más similar y estar muy conectados”.

Respeto hacia la figura de Vicente Fernández

Eduardo Barajas resaltó que trató de retratarlo con profesionalismo.

“Siempre respetando a este gran icono y digno representarlo en la pantalla. Conocí una parte muy humana, que fue lo que me conectó bastante con él. Entendí todo lo que le costó, porque viene desde abajo, viene de Huentitán, por eso siempre se dio al público y al pueblo”, puntualizó.

El último rey inició este lunes, y se transmitirá de lunes a viernes durante dos semanas. En ella actúan Pablo Montero, Eduardo Barajas, Iliana Fox, César Évora, Angélica Aragón, Jade Frasser, Sara Corrales, Emilio Osorio, Jesús Moré (el villano) y un gran elenco dirigido por Eric Morales y Alan Cotton.

