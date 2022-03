Bella Hadid revela cuál es la operación de la que se arrepiente

Bella Hadid se ha convertido en una de las modelos y celebridades más reconocidas de la actualidad, sin mencionar una de las chicas más atractivas. Y si bien es de conocimiento público que varias figuras en su profesión suelen hacerse algún retoque estético, ella parece no haber quedado muy contenta con una operación en específico.

La famosa personalidad vive uno de sus mejores momentos en el mundo del espectáculo y la moda, pero no pasa precisamente lo mismo con su vida privada ya que mantiene una batalla interna con sus inseguridades. Esto ha sido algo que la ha llevado a sincerarse y contar un poco más de ella misma.

La operación de la que Bella Hadid se arrepiente

A medida que su fama aumenta, Bella Hadid ha enfrentado acusaciones de haberse realizado múltiples procedimientos cosméticos, lo cual negó rotundamente en una entrevista con la revista Vogue, comentando también que esto ha afectado su salud mental y su imagen corporal.

“La gente piensa que me dañé completamente la cara debido a una foto mía cuando era adolescente luciendo hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que a los 13 años, ¿verdad? Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí”, dijo.

Sin embargo, a pesar de no haber sufrido ninguna intervención mayo, la modelo confesó que a los 14 años se hizo un trabajo en la nariz, y que desde entonces se arrepiente. “Ojalá hubiera guardado la nariz de mis antepasados”, admitió. “Creo que me habría convertido en eso”.

A propósito de los rumores de sus operaciones, Bella Hadid comentó que ha sufrido de algunos traumas relacionados: “He tenido este síndrome del impostor en el que la gente me hizo sentir que no merecía nada de esto. La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido incomprendida en mi industria y por las personas que me rodean”.

Una chica insegura alcanza la fama

En la misma entrevista, la joven de 25 años se sinceró sobre cómo enfrentar problemas de salud mental y luchar con la imagen corporal durante todo su tiempo frente a la cámara. Incluso admitió ser muy complaciente con la gente y que siente la necesidad de probarse a sí misma después de seguir los pasos de su hermana mayor, Gigi.

“Yo era la hermana más fea. Yo era la morena. No era tan genial como Gigi, no tan extrovertida”, dice Bella recordando las opiniones compartidas de las hermanas. “Eso es realmente lo que la gente dijo de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees”.

“Siempre me pregunto, ¿cómo lo logró una chica con inseguridades increíbles, ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal, problemas de alimentación, que odia ser tocada, que tiene una ansiedad social intensa, qué estaba haciendo al entrar en este negocio? Pero con los años me convertí en una buena actriz”, confesó.

Bella busca la manera de luchar contra sus complejos

Al abrirse sobre sus luchas, Bella Hadid parece estar trabajando para deshacerse de sus inseguridades para convertirse en una mejor versión de sí misma. Pero lo más importante es que se mantiene a ella como una prioridad entre varios proyectos.

“Tener que despertarse todas las mañanas con este cerebro, no es lindo”, dijo. “Así que ahora todo lo que hago en mi vida personal es literalmente para asegurarme de que mi estado mental permanezca fuera del agua”.

“La moda puede hacerte o romperte. Y si te hace, tienes que hacer un esfuerzo consciente todos los días para que no te rompa. Siempre hay un poco de dolor en el mor”, concluyó.

