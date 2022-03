Natalia Esperón está de regreso en las telenovelas: ‘para esta carrera de actriz no hay edad’

Hace diez años, Natalia Esperón decidió alejarse de las telenovelas; ahora a sus 47 años vuelve a la televisión para reencontrarse con Salvador Mejía, productor de Corazón guerrero que iniciará el 28 de marzo.

La actriz compartió con Publimetro cómo vive este regreso, sobre todo con un personaje de una mujer madura.

¿Por qué regresar con Corazón guerrero?

— Me mandaron los libretos, los empecé a leer y dije: ¡Si! Es el momento ideal, si me encantaría trabajar, y dije que si. Creo que fue la mejor decisión que hice de regresar a trabajar de la mano de Salvador, que con el hice La esposa virgen y encontrarme también con muchas personas queridas.

Me enteré también de muchas pérdidas, que te hacen valorar todavía más la vida y agradecer todavía más. De reencontrarme con grandes actores, conocer nuevos actores, seguir disfrutando y darme cuenta que si, que me fascina actuar, me encanta interpretar, me encanta ir descubriendo los personajes, ir compartiendo emociones, sentimientos y pues aquí estoy. Ya vamos para casi dos meses de grabación.

Recuérdame cuándo fue el último proyecto en telenovela.

— El último que hice fue Amores verdaderos y yo siento que fue ayer.

¿Qué año fue?

— No sé que año, creo que fue hace 9 años, casi 10.

Ahora regresas para interpretar otros roles, ¿cómo te sientes en los personajes de mujer madura?

— Este personaje va con toda la congruencia con respecto a mi, a que ya es una delicia interpretar a una mamá. Ya había hecho a la mamá de Sherlyn, pero era una mujer que había tenido a su hija muy joven en Amores verdaderos, pero a pesar de que la tuvo joven, ya tenía una hija de 26 años, es una realidad que yo vivo, es algo que yo comparto con Guadalupe. Entonces si hay una verdad, empiezo desde una verdad que me ayuda mucho en la honestidad con mi personaje y también que obviamente van pasando los años, vas teniendo vivencias y pues un actor todo lo emocional, todas las vivencias te van enriqueciendo para poder tener más empatía con tus personajes. Entonces si, es otro punto de partida en mi vida que me ayuda muchísimo a crear, me estoy volviendo más sensible, vas viendo más puntos de vista, vas comprendiendo de diferente manera, entonces si es un disfrute.

¿Cómo fue el momento que pisaste por primera vez el set en este regreso?

— Te voy a contar qué fue lo más emocionante, Chava me dijo que era en el Foro 1, 4:30 el horario y me vinieron muchísimos recuerdos porque Agujetas de Color de Rosa, mi primer novela fue en el Foro 1 y ahí pasé un año y ocho meses. Mi primera novela, mi primer protagónico sin haber nunca trabajado en nada. Tenía miedo, era algo desconocido, con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer las cosas bien y de aprender.

Cuando regreso a este Foro 1… imágenes, emociones; todavía hay rinconcitos que me traen muchísimas memorias, muchísimos recuerdos, siempre he sentido que los llamados son como cuando vas a la escuela, que es el nervios por la emoción del primer día. Y si, Televisa es un lugar de muchas memorias para mi, yo estudié en el CEA, de muchos recuerdos bonitos que digo: “Wow, bendito sea Dios que las cosas van bien, regreso a trabajar y puedo disfrutar todas estas memorias que ahorita vivo”. Mi camerino me ha tocado desde hace veintitantos años y es un regreso muy emotivo.

¿Qué tal es tu relación con las redes sociales?

— Ahí te va, todo mundo anda muy moderno con estas cosas. Si tengo Instagram, pero sigo perros, recetas de cocina, que el ejercicio… o sea, mi Instagram es bien personal y de repente pues si veo que es parte del estar comunicados con la gente, con tus fans, de ayudar a darle publicidad al proyecto en el que estés trabajando en ese momento.

Es una herramienta súper valiosa que no la puedes hacer a un lado, entonces de repente pues si agarro el celular y hago cada tontería que digo: “¿Cómo es esto?”. Mi hija me está ayudando (mi hija en la vida real, Mariana) y mi hija Mari luz, Alejandra Espinoza que es un haz de las redes, que le digo: “A ver, ven acá y explícame cómo es esto, quiero entenderle”, quiero saber cómo es, disfrutarlo y poder estar en contacto. No prometo ser la que va a estar todo el tiempo ahí porque tengo otras cosas que hacer, pero si poder dedicarle el momento que se merece.

Tus seguidores, que ya desde que son tus seguidores, ya es un beneficio para ti y eso se agradece muchísimo. Que quieran ver mi contenido se agradece, entonces pues si motiva mucho el ver a Ale todos los vídeos tan bonitos que hace, toda la creatividad que le pone y de repente le digo: “Wow, Ale, este vídeo me encantó y hasta le pusiste musiquita, le pusiste monitos que bailan, ¿cómo carambas le hago yo así?”. Entonces creo que todos de todos aprendemos y eso es lo bonito de convivir.

¿Qué estoy aprendiendo? Ese entusiasmo de Ale, el entusiasmo también de Ana también con sus redes sociales, de todos mis compañeros que postean y dije: “Pues yo también le voy a entrar y le voy a aprender”, entonces pues va con la mejor intención.

¿Cómo es tu panorama de hoy en la mujer en las telenovelas y en el día a día?

— Mira, yo creo que lo romántico sigue, pero no compite con los valores de la mujer de querer salir adelante, de ser unas mujeres guerreras como es en el caso de la novela, donde su familia es lo primero; mujeres que se valen por si mismas, que les falta la compañía de un hombre, pero eso no las hace menos, sino que ellas siguen saliendo adelante.

Son tres mujeres, un matriarcado súper poderosos que tendrán carencias, pero no tendrán carencia de ganas de salir adelante. Entonces es el cuento romántico de la Cenicienta, pero no la que está esperando que vengan a ayudarle, sino que está dispuesta a hacer lo que sea por salir adelante. Guadalupe es una mujer que trabaja haciendo lo que sea con tal de que su hija termine la universidad y sea licenciada. Están buscando la manera de pagar la renta y viven situaciones que yo creo que en cualquier momento, cualquier persona nos podríamos identificar; que estás corto de dinero, que no te alcanza para esto, que ya te cortaron la luz, que no es un sueño ideal, sino que es una realidad. Que para muchas personas desgraciadamente es lo cotidiano, la carencia de un trabajo, de economía.

Entonces te veremos en más proyectos, quizá este es el primero en este regreso.

— Pues mira, siempre uno desea concretar otro proyecto, ahorita me concentro en este y tengo la claridad que ya no quiero dejar de trabajar, que ya no quisiera que pasaran otros 10 años y que este proyecto me ayude a que sepan los productores que si quiero seguir trabajando y que obviamente les guste mi trabajo. Creo que para esta carrera de actriz no hay edad, simplemente hay personajes increíbles que ya a mi edad se pueden seguir haciendo.

¿Cuándo es el estreno de Corazón Guerrero?

28 de marzo, 16:30 por Las Estrellas.

