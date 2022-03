Alex Fernández reveló anécdota en el estudio de su abuelo que conecta con su hija

Alex Fernández vive una etapa llena de emociones encontradas: primero sanando el corazón ante la pérdida de su abuelo Vicente Fernández; segundo, el lanzamiento de nueva música y la próxima llegada de su hija. En 2019 decidió iniciar su carrera, pero luego se detuvo por dos años debido a la pandemia, ahora está listo para dar pasos más firmes en el género del mariachi.

“Con el tema Muchachita nos fuimos a trabajar con Edén Muñoz, ex integrante de Calibre 50 y quisimos hacer una fusión entre el mariachi y el estilo de Edén, integrando instrumentos como la tuba y el acordeón; al final quedó este mariachi con un toque de frescura o revolución como lo quieran ver, pero no quiere decir que cambie de género o estilo (...), de hecho no traigo traje de charro en esta producción más que nada por respeto al traje, porque estamos saliendo de lo tradicional para cantar mariacheño o mariachi-norteño. Voy a seguir lo clásico pero experimentando con sencillos o proyectos como éstos”, dijo Alex Fernández a Publimetro.

El integrante de la dinastía Fernández ya tiene listo su segundo material discográfico y ya trabaja en un tercero: “tenemos toda la producción completa pero este año van a salir todas las canciones en el disco completo, así que estoy emocionado para que las conozcan que son del mismo estilo, pero hay variedad de amor y desamor. Estamos organizando una gira que empezaremos este año: vamos al Pa’l Norte el 2 de abril y 7 de mayo estaré con Ana Gabriel. Antes no vamos a tener presentaciones, porque me voy a quedar con mi bebé que ya casi nace y haré cuarentena uno o dos meses para estar 24/7 con ella y no exponerla al virus”, adelantó.

Momento especial en el estudio de grabación de Vicente Fernández

Alex Fernández compartió una anécdota especial que une de cierta manera a su abuelo Vicente Fernández y a su hija Mía, que nacerá a mediados de abril.

“Lo último que grabé en el estudio de mi abuelo fue una canción que apenas vamos a sacar que fue para Mía, mi bebé, y se fregó el estudio justamente terminando la canción, se dañó la computadora que era muy viejita; así que grabamos y se fregó... ya no sé dónde voy a grabar, pero ahí fue la última canción dedicada a mi abuelo y a mi hija”.

También reveló que su abuelo alcanzó a escuchar el material de este nuevo disco, algo que le brindó seguridad.

“Me dediqué a este género porque me gusta, no por seguir el legado o revivir un género que muchos decían estaba muerto, nada de eso, simplemente fue por gusto y así voy a seguir cantando lo que me guste. Por cierto, a mi abuelo si le gustó lo que estoy haciendo, porque alcancé a enseñarle y si le gustó lo que estábamos haciendo, eso me dio seguridad. Voy a seguir haciendo lo que me gusta y guiado por mi instinto. No me baso en lo que hicieron (padre y abuelo), sino al contrario, cada uno va marcando su camino; lo último que pienso al elegir canciones es si me familia le hubiera o no gustado”, finalizó.

Mía conectada por la música

Alex y su esposa Alexia están listos para recibir a su primera hija llamada Mía, que al parecer ya muestra su amor por la música.

“Desde chiquita le ando hablando en la panza, le canto, le digo y como que si me reconoce, porque desde muy temprano cuando le hablaba comenzaba a moverse y a bailar. Creo que va a ser muy musical, porque cuando escucha sonidos o vamos a un concierto empieza dar muchas patadas, le llama la atención. Ella es muy activa en la música, eso me motiva porque ya me reconoce al decirle: ¡Mía, Mía! Yo estoy en las nubes (risas)”, dijo Alex.

Dinastía Fernández

Evolución. Disciplinado en el trabajo y con la idea de seguir aprendiendo es como Alex Fernández lleva sus inicios en la industria musical: “estoy seguro que el público verá un cambio entre el primer, segundo y tercer disco, van a notar el avance y experiencia que hemos tenido pero sigo aprendiendo porque soy súper disciplinado, dispuesto a hacer cambios para estar más seguro. Ahora estoy más relajado y con control, no solo en lo vocal, sino en cómo llegó a los escenarios”.

Dinastía. “Es una gran responsabilidad y reto, pero nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nos guste. Mi abuelo estaba totalmente de acuerdo en que siguiera mis propios instintos y dedicarnos a algo que disfrutemos”.

