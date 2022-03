Paulo Londra regresa a la música y comparte emotivo video

El cantante argentino de 23 años de edad, Paulo Londra está de regreso en la música. Pues después de que estrenará su último sencillo en 2019 titulado Party con A Boogie Wit da Hoodie, tras estar en medio de una batalla legal por los derechos de sus canciones por casi dos años, el intérprete de ‘Tal Vez’ firmó un contrato con Warner Music Latina, por lo tanto, lo fans podrán escuchar nueva música del argentino muy pronto y los rumores indicarían que será en los próximos días.

Paulo Londra podría estrenar nueva música este miércoles 23 tras dos años de silencio. / Foto: Warner Music Latina

Paulo Londra está de regreso (He’s back)

El pasado 16 de marzo se compartió una foto con el título “He’s back” o “Está de regreso”, en el cual se puede ver la mitad de la cara de Paulo Londra y del otro lado podemos observar a un león, además hay una cadena rota, lo cual significaría que se ha liberado. Cabe recalcar que en sus canciones, el argentino incluye la frase Leones con Flow el cual es un crew, en donde los integrantes son los amigos de Londra.

Paulo Londra podría estrenar nueva música este miércoles 23 tras dos años de silencio. / Foto: Warner Music Latina

Paulo Londra comparte emotivo video para anunciar su regreso a la música

Por otro lado, la compañía Buena Productora por medio de su cuenta de Instagram compartió un emotivo video del intérprete de ‘Adán y Eva, el cual comenzó con la siguiente frase “No puedo explicar lo difícil que fue, las noches que no dormí, la tristeza encima, pero hoy estoy feliz y agradezco cada chance”. Seguido de un clip donde se puede apreciar a Paulo Londra y dice “No puedo dejar de hacer música y quiero mostrarla”.

Ve el video:

Después, se observa una compilación de imágenes y videos de los mejores momentos del argentino, a lo largo de su carrera y se puede escuchar una voz de fondo que dice “No te rindas, no te pierdas, que no te ganen, ponele garra, ponelo en pausa, toma carrera, pero nunca te rindas. Junta fuerzas, si fuer fácil, no tendría valor, si fuera fácil, no valdría la pena. Te pueden bulear, te pueden ningunear, te puede querer callar. Pero eso que sos, no es algo que pueda prenderse y apagarse según lo que los demás digan. No se puede ir en contra de lo natural, el león no nació para el circo, el león, gente, nació para rugir y que la selva entera escuche. Porque la vida, a veces es una batalla y en las batallas, si te quedás callado, perdés. Vuelve”