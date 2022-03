El pasado domingo 6 de marzo, el streamer Ibai Llanos de 26 años de edad, por medio de su canal de Twitch, realizó una entrevista al productor y DJ argentino Bizarrap en la cual, platicaron acerca de la polémica que existe entre Residente y J Balvin, de la colaboración con NBA 2K22 y la tan esperada BZRP Music Sessions #50 o sesión número 50, misma que estará próxima a estrenarse.

Este domingo hablamos con @bizarrap de su colaboración con NBA2K22 y enseñaremos su personaje del juego en exclusiva.



También hablaremos de su última sesión y de todo lo que se nos ocurra. pic.twitter.com/KSeLqAfvFE — Ibai (@IbaiLlanos) March 4, 2022

Ibai Llanos entrevista a Bizarrap para hablar acerca de la sesión 50 (BZRP Music Sessions #50)

En una entrevista realizada a Bizarrap el canal de Twitch de Ibai, le preguntó que sorpresa tiene preparada para la sesión número 50 y el productor reveló lo siguiente “Para la 50 tengo un par de nombres en la lista que pueden ser épicos” por otro lado el streamer mencionó que la sesión podría ser de 50 Cent y comenzó a hacer referencia a la supuesta sesión de Paulo Londra que nunca salió a la luz “La próxima sesión tiene que ir en orden numérico o puede ser cualquier número y con cualquier artista o tiene que ser uno en específico”, agregó Ibai Llanos.

Bizarrap y Paulo Londra. Bizarrap y Paulo Londra podrían estrenar la BZRP Music Sessions 23 el miércoles 23 de febrero. / Foto: Twitter

[ Monterrey se llenó de Entrenadores Pokémon con el Pokémon GO Tour: Live 2022 ]

Bizarrap en el videojuego NBA 2K22

Añadiendo a lo anterior, se hizo mención de que en el videojuego NBA 2K22 se incluirán tres sesiones (Eladio Carrión, MORAD y Snow Tha Product) de Bizarrap y una cuarta la cual será una sorpresa y que nunca se ha escuchado antes. Además el productor se convierte en un personaje del juego.

“No sé cual sesión será la siguiente, estoy en eso, en cual será la próxima, tenía algo planeado pero no va a poder ser y tengo que esperar un poquito más para eso”, comentó Bizarrap y nuevamente los fans comenzaron a especular que se trataba de Paulo Londra.

Bizarrap habla sobre la polémica que existe entre Residente y J Balvin

“Yo no le cierro la puerta a nadie, las puertas de mi estudio están abiertas, yo no estoy en contra de José (J Balvin)”, además agregó que a todos los artistas que han colaborado con él, jamás les ha dicho que no pueden decir algo “Ustedes son libres de expresar lo que sienten”, añadió Bizarrap después de la polémica que se suscitó tras la publicación de la sesión número 49 en colaboración con Residente.

Residente asegura que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny, después de que la sesión de Bizarrap saliera a la luz. / Foto: Twitter

[ ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]