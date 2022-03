La cantante sonorense Ale Zéguer presenta su más reciente sencillo titulado “Todo El Ruido Del Mundo” junto a Leonel García y con esto cumplió uno de sus mayores sueños, ya que, desde hace 10 años, comenzó su carrera y tuvo la fortuna de que el cantante la apadrinara con este tema. Por otro lado, la canción explora el amor y la sexualidad en pareja, con lo que motiva a las mujeres a hablar de estos temas sin ningún tabú. “Es mi colaboración soñada, ‘Todo El Ruido Del Mundo’ es el segundo sencillo de mi primer disco y esta colaboración es un sueño, porque yo conozco a Leo desde el 2015, yo fui su corista suplente, estuve cinco fechas con él y con eso yo me daba por bien servida, pero la vida me puso esta oportunidad y esta bendición, le mostramos la canción y le encantó, y así surgió la colaboración”, expresó Ale en entrevista con Publimetro.

Ve el video musical para “Todo El Ruido Del Mundo” en YouTube:

Ale Zéguer reveló que Leo la apadrinó y lo mejor de todo fue que esta colaboración se convirtió en algo aún más especial ya que ella escribió la canción, ya que pensó que Leonel García le diría que no. Por otro lado, ella al ser cantautora, comentó que cuando se trata de sus proyectos, ella escribe de cosas que le han pasado y lo hace para desahogarse, además “Todo El Ruido Del Mundo” fue escrita en 2020, justo cuando la pandemia recién comenzaba “La canción tiene un lenguaje súper sensual, porque creo que las mujeres tenemos el derecho de hablar de nuestra sexualidad abiertamente”.

Ale Zéguer presenta “Todo El Ruido Del Mundo” junto a Leonel García. / Foto: Cortesía

Asimismo, con este tema, Ale pretende que las mujeres puedan hablar más abiertamente de la sexualidad, ya que es un tema que no se toca y en algunos casos, hasta es mal visto que una mujer se exprese de esa manera “Me gusta inspirar a otras personas a que sigan sus sueños, como yo he seguido el mío, con esta canción me gustaría inspirar a las mujeres para que se sientan abiertas, seguras, sexys, poder ser parte de ese cambio de chip, me motiva mucho, quiero ayudar a las mujeres a que sean ellas mismas y que se desenvuelvan más libremente”.

Escucha “Todo El Ruido Del Mundo” en Spotify:

Además, Ale Zéguer, reveló que su álbum debut saldrá en mayo, el cual llevará por nombre “Mis No Lugares” y la presentación del disco será el 21 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional “Todos soñamos con el Lunario, tiene una energía muy linda, yo he pisado el Lunario en dos ocasiones, abriendo conciertos de amigos artistas, con esto celebro el lanzamiento de mi primer disco, después de diez años de trabajo, de tocar piedra, lo que significa es más que pisar el escenario, significa un logro muy grande porque he venido trabajando todos estos años”.

Ale Zéguer presenta “Todo El Ruido Del Mundo” junto a Leonel García. / Foto: Cortesía

Además, Ale comentó que el éxito se trabaja porque no cree en la suerte y ella cree en los planes de Dios “Todo sucede en el momento perfecto, si uno está preparado para recibirlo, si uno tiene el talento y ha trabajado duro en lo que quiere, no hay manera en que no se logre, no creo en la suerte, pero creo en los planes de Dios”. Añadiendo a lo anterior, al momento de iniciar su carrera ella veía muchas cosas imposibles pero trabajó por ello y eso la trajo hasta donde está ahora “Se trata de ponerse metas cortas e irlas abrazando y con eso, uno valora más el avance y las cosas”.

Ale Zéguer presenta “Todo El Ruido Del Mundo” junto a Leonel García. / Foto: Cortesía

Sigue a Ale Zéguer en todas sus redes sociales: