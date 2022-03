Famosos que decidieron retirarse del espectáculo

La fama también pueden ser abrumadora. No son pocas las celebridades que en los últimos tiempos han decidido alejarse del estrellato incluso en la cúspide de su carreras, y así retomar la cotidianidad que muchas veces anhelan.

David Lee Roth (exvocalista de Van Halen)

“Me estoy jubilando”. De esta manera el rockero estadounidense anunció su retiro de la música y una última serie de conciertos, a lo que finalmente agregó cinco nuevas presentaciones, debido a las críticas y peticiones que surgieron entre el público. Lee Roth incluso incluiría a Kiss en su gira de despedida, la cual generó reacciones diversas.

Enrique Iglesias

Con un último disco llamado “Final” y una gira junto a Sebastián Yatra y Ricky Martín, el español se despidió de más de 20 años de carrera musical, con la finalidad de pasar más tiempo con su familia. “Considero que es el momento adecuado para hacerlo”, expresó el artista quien aclaró que siempre estará vinculado a la música, aunque de manera diferente.

Enrique Iglesias Foto: Getty

Enrique Bunbury

Los problemas de salud, específicamente un malestar en su voz, motivaron la decisión del intérprete de éxitos como “Entre dos tierras” y “Frente a frente”. El cantante español celebró una gira accidentada por sus 35 años de carrera, que se vio afectada por el padecimiento que según dijo, comienza al salir de casa y dura todo el concierto. “De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento.

Daddy Yankee

El puertorriqueño, que ha sido considerado el creador del género regueton que tanto éxito ha tenido en los últimos años, anunció su gira y nuevo disco de despedida. “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con ustedes lo que me han dado... este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron las llaves para abrir las puertas”, declaró el músico.

Otros intérpretes del genéro urbano, como Tito El Bambino, J Balvin y Rauw Alejandro, expresaron su apoyo y agradecimiento a “The Big Boss”. “Gracias por inspirarnos, gracias por stus sacrificios”, escribieron en las redes sociales.

Farruko

El reguetonero sorprendió a los fanáticos al confirmar su retiro de los escenarios para dedicarse a predicar la palabra de Dios. El puertorriqueño se expresó arrepentido por las letras de su canciones y se negó a cantar nuevamente su éxito “Pepa”. En la edición Premios Lo Nuestro 2022 accedió a cantarla entre los aplausos al recibir el Premio a la Excelencia Urbana.

“Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío...Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, exclamó Farruko.