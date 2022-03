Cuando Vicente Fernández decidió hablar del secuestro de Vicente Jr: ‘Los hijos no tienen precio’.

La bioserie El último rey, el hijo del pueblo comenzó la semana con el capítulo seis, que al parecer es el cierre del tema del secuestro de Vicente Fernández Junior, que mostró algunos momentos de los 121 días que estuvo privado de su libertad.

Vicente Fernández: la historia de amor con Doña Cuquita

Todo parece indicar que la primera temporada de historia no autorizada de Vicente Fernández finalizará el 25 de marzo. Durante el episodio de este lunes se mostró parte del romance entre el Charro de Huentitán y Doña Cuquita hasta su matrimonio, así como los primeros problemas que enfrentar como marido y mujer.

Rompe el silencio frente a las cámaras

Vicenet Fernández optó por mostrar algunos recuerdos que lo llenaban de orgullo en cápsulas de tiempo que compartió en vida en sus redes sociales, como fue un viejo video de una entrevista que hizo Telemundo sobre el secuestro de su hijo Vicente Fernández Junior a finales de los 90, al cual tituló: “Los hijos no tienen precio”.

Era un 20 de mayo de 1998, Vicente Fernández estaba a punto de comenzar una presentación en la ciudad de Morelia, Michoacán en México, cuando recibió una llamada que cambiaría su vida y la de su familia.

Del otro lado de la línea una voz misteriosa le informó al llamado Charro de Huentitán que su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., había sido secuestrado. El cantante decidió realizar su presentación y no informar nada de lo sucedido.

Este suceso hizo que la familia Fernández decidiera dejar Guadalajara para trasladarse a Estados Unidos.

“Estuve un mes en San Antonio, pero no aguanté y regresé a México; antes era incapaz de tener seguridad para la familia, pero obligan a uno”, dijo el artista durante la charla.

Agregó, “esos momentos los he querido olvidar, me llegan de repente y uno tan violentos (…), las venganzas no son lo más sano que puede haber, porque nunca se acaban”.

El hijo de el Charro de Huentitan fue privado de su libertad el 13 de mayo de 1998 por la banda conocida como Los Mochadedos, lo que es considerado uno de los momentos más dolorosos en la vida de Vicente Fernández.

“Construí este rancho (Los Tres Potrillos) como un refugio para todos y ahora se ha convertido en un pantano”, comentó el papel al que da vida Pablo Montero en la serie, en los primeros capítulos.

El libro de Olga Wornat también inicia con este tema y se documenta que, aunque su padre pagó cerca de tres millones de dólares por su rescate, lo recuperó 121 días después con dos dedos menos de su mano izquierda.

En 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención de otras 17 personas ligadas con el secuestro de Vicente Fernández Junior, a quien le fueron amputados los dedos meñique y anular de la mano izquierda, cuando estuvo privado de su libertad, para presionar a la familia a pagar la cantidad que los secuestradores exigían y que los medios de comunicación calcularon en dos millones de dólares.