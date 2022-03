Priyanka Chopra, estela de distinción y elegancia en los últimos tiempos

¡Elegancia! Desde que Priyanka Chopra Jonas se convirtió en el centro de atención, ha tenido un estilo bastante estelar. La estrella, que dio la bienvenida a su primer hijo a través de un vientre subrogado con su esposo Nick Jonas, no se aleja de los colores divertidos y extravagantes, los patrones atrevidos o las siluetas originales.

Priyanka camina con facilidad con tacones de aguja muy altos y ofrece hermosos looks de belleza. Desde su tiempo de apariciones en la alfombra roja hasta pavonearse por las calles de la ciudad de Nueva York y Londres, la estrella nunca deja de ofrecer inspiración para la moda.

La embajadora de Bulgari le dijo a Savoir Flair en abril de 2021 que siempre ha estado “interesada en la moda”, pero se asegura de no dejar que las tendencias influyan en su atuendo. “Nunca podría decirte qué es Primavera 2021 u Otoño 2021 de ningún diseñador. Eso se lo dejo a los expertos que trabajan con mi, mi estilista. Pero me gustan las cosas bonitas”, admitió.

Priyanka Chopra evita la tensión al caminar por la Alfombra Roja

Y aunque caminar por una alfombra roja es algo que le encantará para siempre, no es una gran admiradora de todos los entresijos que se necesitan para sacar todo adelante. “El proceso de llegar a la alfombra roja siempre ha sido tedioso para mí”, dijo. “No soy fanática del glamour. Pero me encanta estar en las alfombras rojas; Siempre me lo paso muy bien y no los tomo demasiado en serio”.

Chopra Jonas le dijo anteriormente a People Style que prioriza la comodidad al elegir su apariencia. “No soy alguien que dice: ‘¡Quiero romper Internet con lo que estoy usando!’ Yo no pienso así”, dijo. “Uso lo que siento y necesito sentirme lo mejor posible con lo que uso. Decido mi ropa basándome en eso”.

Más recientemente, la estrella mostró su talento para la moda en la alfombra roja de “Matrix: Resurrection” en diciembre de 2021. Chopra, quien trabajó con el estilista Law Roach, decidió rendir homenaje a su personaje con su conjunto para la noche. “¡Qué noche! ¡El estreno de Matrix!... Los colores de mi vestido son una oda a mi personaje de la película, Sati”, subtituló la foto.