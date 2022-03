¿Qué pasará con el actor Jorge ‘N’ tras ser vinculado a proceso por el delito de violación?

El actor Jorge “N“ ya llevas dos semanas en prisión preventiva y así estará por los menos los próximos cuatro meses, como parte de la etapa de investigación que enfrenta ante la denuncia que hizo la actriz Sarah Nichols por el delito de violación en el Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara.

Este martes, los abogados que defienden a Sarah Nichols, Sebastián Inzunza y Miguel Ángel López, se reunieron en Guadalajara para la audiencia contra el actor mexicano, que tras cuatro horas se informó que fue vinculado a proceso.

Sarah Nichols en Guadalajara. La actriz hizo una denuncia por el delito de violación contra un actor. (Foto: Gabriela Acosta.)

“Me siento aliviada, me siento esperanzada en la justicia de Jalisco. Me siento agradecida, me dejaron claro que hicieron un gran trabajo todos desde el primer día que vine denunciar. Espero que con este paso exitoso más personas tengan el valor de decir lo que les pasó”, compartió la actriz a su salida.

Durante la audiencia inicial del proceso que se le sigue a Jorge Enrique P., de 43 años de edad, personal de la Unidad para la Investigación de Delitos cometidos contra las Mujeres en Razón de Género de la Fiscalía del Estado lo imputarle ante un juez el delito de violación, por lo que el hombre permanecerá en prisión.

“Fue muy agotador escuchar con lujo de detalle lo que viví (audiencia), muy dolorosos pero el resultado fue lo que buscábamos. Quiero aclarar que en ningún momento tuve una relación sentimental con este hombre como lo han dicho algunas personas. Hoy (martes) en realidad lo que dijo era todo mentira. El volver a verlo fue muy duro, al inicio no estaba preparada y tomé la decisión de entrar a la sala, cuando lo vi empecé a temblar, porque es difícil estar en cercanía con una persona que te ha causado tanto dolor”, compartió la actriz al salir de la larga audiencia

¿Qué es vinculado a proceso?

“La vinculación a proceso lo que implica es queda sujeto a un proceso penal, donde la investigación es la primera etapa. Estamos entrando a una investigación complementaria y quedó sujeto a proceso, y se prepara todo para ir a un juicio. También puede llegar la posibilidad de llegar a un proceso abreviado, que es aceptar su culpa y reducir su condena”, informó Sebastián Inzunza, uno de los abogados de Sarah Nichols.

Mientras que el segundo abogado Miguel Ángel López, agregó, “una vez vinculado a proceso pues nos concede una investigación complementaria de cuatro meses que finalizará el 22 de julio; además se le impone la medida cautelar de prisión preventiva por el mismo término de un año”.

Abogado de Jorge “N”

José Enrique Pascacio, tío y abogado del actor Jorge “N” señaló que su apelarán la decisión.

“Él se encuentra tranquilo, señaló que no cometió tal conducta no hubo violencia, no hubo ninguna violación ni nada y sabe que es inocente. Si vamos a presentar una apelación porque a nuestro concepto no hay indicios razonables que pueda ser violencia, cópula, no lo hay”.

Denuncias en contra del actor

Algunas actrices también han señalado a Jorge “N” por agresiones sexuales, como Irán Castillo, Verónica Toussaint, Vanessa Bauche, Ivonne Montero, Adriana Rodríguez y Sara Nicols han levantado la voz contra el actor de 52 años.

¿Qué podría pasar si resulta culpable?

Si el actor es encontrado culpable podría pasar entre seis y 20 años en prisión.

