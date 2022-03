“El Último Rey: el hijo del pueblo”, esto es lo que pasó en el final de la primera temporada

El día de hoy terminó la primera temporada de la bioserie de Vicente Fernández “El Último Rey: el hijo del pueblo”. Después de la polémica entre la Dinastía Fernández y TelevisaUnivisión, la televisora logró obtener un amparo para poder transmitir la bioserie sin sufrir represalias. Y es que lo que los Fernández exigieron fue que Televisa está usando la imagen de Vicente Fernández de forma ilegal por no contar con los derechos de imagen del cantante. Por su parte, Televisa se ha defendido diciendo que “existe la libertad de expresión” y que la empresa seguirá luchando por eso.

En el final de la primera temporada de esta bioserie basada en el libro de Olga Wornat, sucedieron muchas cosas importantes que fueron momentos difíciles para la familia Fernández. Al inicio del capítulo la en ese entonces esposa de Vicente Fernández Jr., Sissi Penichet le pide el divorcio. Sin duda, esto fue algo que fue un impacto muy fuerte para Vicente Jr. debido a que posterior a eso sufrió una parálisis de media cara. Pero su hermano Alejandro Fernández se muestra muy comprensivo con él y le demuestra constantemente su apoyo incondicional.

El capítulo final se basó principalmente en Vicente Fernández Jr.

En paralelo, salieron partes de una entrevista que los Fernández concedieron a Televisa hace unos años después del secuestro que sufrió Vicente Jr. Durante la entrevista, el afectado dijo, “aprieta pero no ahorca” y con una leve sonrisa en sus ojos demostró que iba a salir adelante. En una escenas, regresan al pasado de los Fernández cuando Vicente Fernández Jr. era apenas un bebé y un doctor les comenta a “Cuquita” y a Vicente que su hijo padece de estrabismo. En esos momentos, Vicente todavía no era muy famoso y sigue cantando en cantinas para conseguir dinero y para ayudarlo “Cuquita” busca volver a su trabajo de ayudante de limpieza para poder pagar la costosa operación de su hijo.

Aunque “Cuquita” quiso trabajar para aportar dinero a la casa, Vicente no la dejó y se enojó mucho con ella. En estas escenas se resaltan los tintes de machismo que Vicente tenía y siempre le dijo a su esposa que “él era el hombre de la casa”. Asimismo, en esta parte se señala que “Cuquita nunca tuvo voz ni voto en nada”. En este episodio también se mostró que cuando Vicente Fernández Jr. era un bebé, su madre se volvió a embarazar pero lamentablemente cuando fue el parto la bebé nació muerta. Este fue un gran golpe para los Fernández que les costó tiempo superar.

Hacia el final, Vicente y “Cuquita” visitan a Sissi para convencerla de que no se divorcie de su hijo. No obstante, ella no acepta que sus suegros la quieran obligar a seguir con Vicente Fernández Jr. y dice que no quiere ser igual que “Cuquita” como “una muerta en vida”. También en esa plática Sissi les dice a sus suegros que ya deben de dejar que su hijo crezca que “ya no es un bebé”. Y en algún momento de la serie Vicente menciona que Jr. fue la debilidad de “Cuquita” y de él. En la escena final hablan de las mujeres de Vicente Fernández y del perdón que “él tanto esperaba antes de morir”. Y para dejar en suspenso a la audiencia retoman el tema de cuando supuestamente Vicente Fernández tuvo un hijo con otra mujer.