Pareja viajó a Monterrey para asistir al concierto de Coldplay y al llegar se percatan que olvidaron los boletos; se vuelven virales

La banda británica Coldplay anunció una gira de conciertos por distintas ciudades mexicanas; Monterrey, Guadalajara y la CDMX son las encargadas de albergar el show musical que muchos fans llevan esperando después de estos años de pandemia. Tanta es la emoción que llevó a que muchos de ellos tuvieran que viajar a otras ciudades para poder escuchar a su banda favorita.

Este fue el caso de dos jóvenes, quiénes compraron boletos para el concierto que ofreció el 25 de marzo la banda británica en el Estadio BBVA; su emoción fue tanta que tuvieron que organizar un viaje de la CDMX hasta la ciudad regiomontana, lo que no contaban era que al estar en el lugar del show, no traían los boletos con ellos.

La historia fue contada por la usuaria @miriambg0. Él y su pareja fueron los protagonistas de una triste historia llene de tragedias, ya que no solamente olvidaron los boletos del concierto en otra ciudad, si no, que el universo conspiró en su contra para que “casi” no pudieran disfrutarlo.

Al percatarse de su error, su novio decidió tomar un vuelo de regreso a la CDMX, pero no contaba en que el segundo vuelo que tomaría con destino a Monterrey sufriría un retraso.

La aerolínea con la que viajaba no se la puso fácil para poder alcanzar a su novia, quien lo esperaba para poder disfrutar del concierto. A pesar de eso, y los casi tres vuelos sin cupo o con retraso, el joven logró regresar a tiempo para ver a Coldplay.

Las redes sociales explotaron al enterarse de la tragicomedia que se hizo viral en cuestión de horas, pues le recalcaron que el error fue de ellos al no guardar en su maleta lo esencial en sus maletas para poder disfrutar de su concierto y del viaje.

