Ellos están dispuestos a conquistar la pantalla. Conoce a los actores de ‘Corazón guerrero’

A partir de este lunes, tres hombres llegan a la televisión mexicana para contar su historia en Corazón guerrero: Gonzalo García-Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao son lo protagonistas de la telenovela, que contará una historia de intrigas, sospechas, infidelidades, secretos, conflictos adolescentes y amores del pasado, en la que ellos buscan la justicia y el amor.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con los tres actores sobre sus personajes, el momento que viven las telenovelas y lo que suma esta historia a los melodramas mexicanos.

“Jesús Guerrero es un personaje muy apasionado, crece con una carga muy fuerte que le deja su papá de hacer justicia cuando él muere. Hacer justicia porque le arrebataron la vida al padre, hacer justicia para recuperar las tierras que le arrebataron y sobre todo recuperar a sus hermanos, ya que desde que están chicos quedan huérfanos básicamente y los separan. Cuando va creciendo y ya que es mayor, su primera misión es recuperar a sus hermanos, ser el jefe de esta manada, de esta hermandad, recuperarlos como hermanos y reconocerse porque estuvieron un montón de años separados. Me reencuentro con el amor de mi infancia que es el personaje de Mariluz, que lo interpreta Alejandra Espinoza”, compartió García-Vivanco.

Los hermanos Guerrero acaparan la pantalla. Gonzalo García-Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao estrenan telenovela. (FSL)

El actor tapatío habló del momento que viven las telenovelas ante la competencia de contenidos en la pantalla.

“No es que pasen de moda (telenovelas), pero ya también el público no es el mismo. Antes la cantidad de gente que veía las novelas era muchísimo más. Ahora se ha reducido porque la cantidad de plataformas que estamos teniendo y opciones de proyectos para ver es infinita, pero la novela no pasa de moda. Al contrario, yo creo que nada más se ha ido modificando y modernizando un poco, pero sigue vigente”.

Natalia Esperón está de regreso en las telenovelas: ‘para esta carrera de actriz no hay edad’

Mientras, Christian de la Campa, quien hace el papel de Samuel Guerrero reveló en qué momento de su vida llega este proyecto.

“En un momento de renacimiento porque venía de tener un periodo, que muchos de nosotros nos tomamos un periodo medio sabático a raíz del Covid. Llega también a inyectarme un poquito de energía después de La casa de los famosos, que fue un reality y ya tenía ganas de regresar a la actuación. Tenía ganas de volver a hacer esto, entonces me cayó muy bien a nivel profesional y a nivel personal”.

El actor puntualizó que su personaje está lleno de detalles, “tiene ciertos traumas, tiene ciertos tics, tiene una forma muy peculiar de hablar ya que no sabe leer, ni escribir. Es muy interesante ver la evolución de este personaje a través de la novela porque el va aprendiendo a hacer todas estas cosas y va modificando tanto su caminar, como sus modales y su habla; entonces es muy padre ver esa transición y pues creo que de los tres, es el que tiene el corazón más puro”.

De la Campa resaltó que el protagonismo se ha repartido en las historia en la televisión, “ya no solo cae sobre las mujeres como se solía hacer. Antes era la protagonista femenina y con el apoyo del actor masculino, ahora ya se apoyan mutuamente. Me parece que está muy padre porque también va de la mano de la equidad de género, esas cosas que se han ido peleando y los cambios que hemos ido teniendo como sociedad. Además, creo que es importante recalcar que el público de las telenovelas es principalmente femenino, entonces hay que ponerle un énfasis a los protagonistas masculinos también (risas)”.

Por último, Rodrigo Guirao fue claro al señalar el papel que tuvo el productor Salvador Mejía para que aceptara regresar a México.

“Soy el hermano mediano, Damián Guerrero. Por suerte, mi personaje tiene algo de bueno, malo, eso es lo que lo hace muy interesante y muy rico para explorar, para actuar, para investiga. Todos los seres humanos tenemos cosas buenas, cosas malas y defectos. Tiene tintes rebeldes, tintes de espíritu libre, tiene tintes de alguien que tiene un dolor muy enorme que tapa con una máscara social de seguridad y de no necesitar a nadie, tiene una carencia y ausencia de amor enorme, pero lo tapó con la calle, con las malas compañías, fue preso y ahora se tiene que acostumbrar a tener dos hermanos. Un hermano mayor que es el que idea el plan, el jefe del equipo, entonces es muy raro confiar de nuevo en las personas”.

Guirao confesó que le gustan las telenovelas porque es un género que puede llegar a todo el mundo, como le ha sucedido con historias anteriores.

“Creo que los melodramas son los que mejor repercusión me trajeron. Ahora pienso en los melodramas que hice y si, algunos fueron éxito en Argentina, otros en Italia; hice Tierra Rebelde en Italia que fueron dos temporadas de lo más visto en la televisión y es un melodramón con Spaghetti Western, que a mi es un género que me gusta. Siempre o te toca el héroe dramático o melodramático, o el villano, pero son las emociones a flor de piel. El melodrama es la misma verdad con un poquito mas de teatralidad, entonces el secreto es tener la verdad, no solo la teatralidad y eso es más difícil”.

En Corazón guerrero vamos a ver a tres actores como los protagonistas, pero también la gente se va a poder ver a tres galanes con personalidades distintas.

Detalles de la telenovela

En Corazón guerrero también participan Ana Martín, Altair Jarabo, Natalia Esperón, Gabriela Spanic, Eduardo Yáñez, Sian Chiong, Diego Olivera, Sabine Moussier, Manuel Ojeda, René Casados, Josh Gutiérrez, Christian Gamero, Pablo Valentín, Yekaterina Kiev, Aleida Núñez, Tanya Vázquez, José Luis Duvaly Luis Lauro,entre otros.

El tema musical de la telenovela es Espacio en tu corazón, interpretado por Enrique Iglesias.

¿A qué horas se transmite Corazón guerrero?

Estreno este 28 de marzo y se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas, por Las Estrellas. La historia incluye 120 capítulos.

