Bruce Willis se retira de la actuación por ser diagnosticado con afasia

El actor estadounidense Walter Bruce Willis, mejor conocido como Bruce Willis anunció el día de hoy que se retirará de la actuación de forma definitiva. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que la actual esposa de Willis, Emma Heming Willis, anunció que el actor ha decidido dar por terminada su etapa como actor. Cabe mencionar, que Bruce se casó con Emma en 2009 y por lo tanto ya llevan 13 años de matrimonio.

Para explicar el porqué del retiro de Bruce Willis de la actuación, su esposa Emma escribió lo siguiente, “Para todos las personas que apoyan a Bruce, como familia queremos compartirles que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente fue diagnosticado con afasia”. Conforme con la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Escucha, la afasia “es un trastorno a consecuencia de una lesión a las partes del cerebro responsables por el lenguaje y puede causar problemas con cualquiera o todas de las siguientes destrezas como: la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura”.

Willis no podrá volver a la actuación

Asimismo, en el mensaje Emma comentó que, “Después de haberlo pensado mucho Bruce decidió que dejará la actuación, una carrera que significa mucho para él. Esto es un momento sumamente retador para la familia y apreciamos su continuo amor, compasión y apoyo. Vamos a superar esto como la familia fuerte que somos y quisimos compartir esto con sus fans porque sabemos lo mucho que él significa para ustedes, como ustedes para él”.

Acompañado por el escrito, la esposa de Bruce publicó una fotografía de Willis en su juventud y concluyó el mensaje diciendo que el actor siempre dice la frase: “Vive el Momento” y que de esa manera “lograrán superar esto”. Finalmente, es preciso mencionar que actualmente el actor tiene 67 años y desde hace unos años no había estado tan activo en el cine. No obstante, en su juventud Bruce Willis fue parte de películas icónicas como: “Die Hard”, “The Sixth Sense”, “The Fifth Element”, “Armageddon”, “Pulp Fiction” y “12 Monkeys”.