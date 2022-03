Coldplay: acciones que hacen su gira única y un ejemplo de su preocupación por el medio ambiente

La banda Coldplay está en plena gira por México tras sus primeros shows en Monterrey, la agrupación británica ya se prepara para sus dos conciertos en Guadalajara (29 y 30 de marzo); su gira Music Of The Spheres Tour finalizará con cuatro conciertos en la Ciudad de México (3, 4, 6 y 7 de abril).

La transición ecológica llega a la música en vivo y Coldplay es un ejemplo para toda la industria del entretenimiento, que en esta gira aplica acciones que demuestran su preocupación por hacer un cambio importante en materia ambiental.

Chris Martin es un activista que muestra un constante trabajo por la salud del planeta. Coldplay actuó por última vez en la gira en 2019, y prometió reanudar solo en condiciones sostenibles. En consecuencia, el Earthshot Prize fue la primera vez en dos años que se desempeñaron en un entorno orientado a la sostenibilidad.

La gira de la banda británica deja muchas lecciones de sustentabilidad, con pequeños detalles que marcan la diferencia, como lo puntualizó Christopher Brosse, quien escribió el libro La basura no existe y que compartió en su cuenta de TikTok, las acciones que emprende Coldplay en esta gira para hacerla más incluyente y amigable con el medio ambiente.

Los fuegos artificiales fueron rediseñados para tener menos sustancias químicas y tóxicas para no generar tanto ruido.

Mochilas que hacen vibraciones a las personas con debilidad auditiva, además hay canciones con idioma para sordo mudos; la banda brindó una mochila que emite vibraciones para que pueda sentirse mejor la música.

Las pulseras son hechas de materiales biodegradables y se reusan después de cada concierto.

Coldplay contrató un jinete de sustentabilidad para que hacer un recorrido durante cada concierto y encuntre puntos de mejora.

Bicicletas estáticas alrededor del escenario, para generar energía para el espectáculo, ayudando a las luces multicolores a bailar en el exterior.

Paneles solares, baterías sostenibles y suelo cinético bajo los pies de los espectadores en los estadios para iluminar los recintos.

A través de una alianza con BMW desarrollaron la primera batería para espectáculos móvil y recargable que se activa cuando los asistentes saltan y se mueven.

Los viajes aéreos son reducidos al mínimo y vuelan de forma comercial. La agrupación británica dan privilegio a los aerolíneas que utilicen combustible sostenibles o que no sea queroseno.

Todos los residuos de comida se van a compostas o a un banco de alimentos.

Por casa entrada vendida se planta un árbol.

Latina diseña su ropa en pro de la ecología

Los trajes que utilizan los integrantes de la banda fueron elaborados con materiales recuperados y diseñados por la costarricense María Festa.

“Fue la costurera de Coldplay. Poder conocer la banda y asegurarme que su ropa se viera perfecta es algo que jamás voy a olvidar. Todo el vestuario se vio espectacular y no podía parar de llorar viendo el concierto sabiendo que estuve a cargo de cada pantalón, jacket, camisa, etc. Jamás me imaginé poder trabajar con una banda con valores tan importantes y aportando a la moda más sostenible desde otro nivel! El equipo y la banda son personas increíbles, detallistas y aunque fuera la única tica en los camerinos, me hicieron sentir en casa toda la semana que pude estar ahí”, compartió la diseñadora en su cuenta oficial.