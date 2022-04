Harry Styles estrena nueva canción y video musical para ‘As It Was’

El pasado jueves 31 de marzo, el cantautor británico de 28 años de edad, Harry Styles, estrenó su más reciente single o sencillo titulado ‘As It Was’, el cual, se convierte en el primer tema del próximo álbum de Styles que llevará por nombre ‘Harry’s House’, mismo que ya cuenta con una fecha de estreno y será el próximo 20 de mayo, sin duda el intérprete de ‘Sign Of The Times’, preparó este nuevo disco para compartir con sus fans en la gira Love On Tour que llegará hasta México en noviembre de 2022, asimismo, este será el tercer álbum de estudio del aún miembro de One Direction.

Harry Styles estrena ‘As It Was’

Por otro lado, esta es la primera canción desde el álbum Fine Line estrenado en 2019, simplemente el tema nuevamente narra una historia de amor y se puede escuchar la frase “En este mundo solo somos nosotros”, con esto, las fans se preguntan quien será la afortunada en la que Styles se inspiró al momento de escribir esta canción y se cree que podría tratarse de su actual novia la actriz Olivia Wilde.

Letra oficial de ‘As It Was’

In this world, it’s just us

You know it’s not the same as it was

In this world, it’s just us

You know it’s not the same as it was

As it was, as it was

You know it’s not the same

Harry Styles estrena ‘As It Was’ que pertenece al álbum ‘Harry’s House’ que se estrenará el 20 de mayo. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

‘Harry’s House’ es el nuevo álbum de Harry Styles que se estrenará el 20 de mayo

Se informa que el álbum ‘Harry’s House’ verá la luz el próximo 20 de mayo y esta producción discográfica contará con 13 temas en total, además este disco ya se encuentra para preordenar y lo podrás adquirir en formato vinyl, disco, cassette y en plataformas digitales. Se cree que el cantante debutará este sencillo en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella el 15 y 22 de abril. Otros fanáticos creen que el intérprete de ‘Kiwi’ estrenará un segundo sencillo antes del lanzamiento oficial del álbum.