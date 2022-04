Sepultura: “El metal tiene ese poder de romper fronteras y estigmas”

Sepultura es una de las bandas de metal más importantes de la historia, no solo en Latinoamérica. El guitarrista Andreas Kisser ha asumido su liderazgo a lo largo de 37 años, ahora emprenden una larga gira mundial para presentar su último disco Quadra.

El guitarrista charló con Publimetro acerca de este regreso a los escenarios y su manera de ver una industria que pareciera darle mayor importancia a los números que a la calidad; también, la censura que enfrentan en algunos países.

La agrupación lleva su Quadra Tour por Estados Unidos, México, Europa y Sudamérica, con más de 70 conciertos este 2022. El estilo musical de la banda brasileña ha cambiado mucho desde que naciera en los años ochenta y ha incorporado vertientes como el trash y el death metal, la música industrial y toques de la música étnica de Brasil; tiene 17 álbumes en su discografía.

¿Cómo sobrevivió Sepultura a los días sin conciertos?

— Nos quedamos dos años en Brasil trabajando de manera diferente, donde hicimos este proyecto que sale todos los miércoles llamado Sepulquatra para mantener la banda trabajando, algo muy positivo para nosotros. Ahora, finalmente estamos en gira, ya hicimos tres conciertos en Brasil, seguimos en Estados unidos y Canadá. También listos para regresar a México y a toda Latinoamérica. Toda la gira es una nueva experiencia, con pandemia o sin pandemia, aunque todo cambió mucho. Yo siempre buscaba tiempo para estudiar, hacer ejercicio y tener una mejor alimentación; además, pude quedarme en casa durmiendo en la misma cama y utilizando el mismo baño por dos años (risas), cosas que no hacia desde 1989 cuando empezamos a hacer giras mundiales, así que fue un periodo para buscar una rutina que ayudara a una vida más sana para el cuerpo y la mente.

“Buscamos hacer cosas positivas en un escenario muy negativo (pandemia) y muy difícil, pero nada cambia el sentimiento y la energía de estar en el escenario con la gente”. — Andreas Kisser

Ya son 37 años de historia, ¿cómo se sienten?

— Nos sentimos mejores que nunca. Yo me siento un mejor músico y persona con más experiencia, sobre todo privilegiado y agradecido. Tenemos un estilo propio, porque es lo que somos. Podemos cambiar haciendo cosas más lentas, más melódicas o pesadas pero siempre a nuestra manera. La música brasileña, las bandas nuevas, la música, los libros, una charla con amigos, una película, todo es una influencia para nosotros, porque no dejamos de aprender.

El mundo se transforma, ¿todavía enfrentan la censura?

— Cada país tiene una cultura y una creencia. Sepultura ha visitado 80 países en 37 años de historia es increíble que la música tenga ese poder de romper las fronteras, la religión, el fundamentalismo y esas cosas; por ejemplo, solamente en Líbano y Egipto tuvimos problemas con la política local, con la religión local pero esto países están en una evolución, con los temas de las mujeres y los derechos. Creo que es una cosa que -poco a poco- va cambiando, como fue en nuestros países un poco más atrás. La música es un elemento que ayuda a tener posibilidades diferentes de ideas y conceptos. La religión tiene miedo al cambio de las cosas, pero siempre vamos a ir con todo respeto, no vamos a forzar una situación si no quieren que toquemos... ¡Todo bien, no hay problema! Hay mucha gente en esos países que ama la música de Sepultura y el metal en general, que tiene que ser respetada también. Vamos a luchar por el derecho de presentarnos y tener esa posibilidad de cambio de energía.

¿Cómo ven la industria musical en este momento?

— Nada ha cambiado (risas). Creo que solamente el poder de los sellos ha cambiado un poco, porque tenemos servicio de streaming, pero los números siempre fueron y son la principal preocupación del negocio, las ventas y los premios. Personalmente, no me preocupa mucho porque tengo la energía de los fanáticos en los conciertos, eso no es una mentira o una cosa fabricada. Ellos están ahí con nosotros, siempre celebrando la música, eso es lo que importa. Los números pueden ser cambiados pero creo que la experiencia real de los conciertos y retroalimentación es lo que nos importa, los números son números y no son muy verdaderos (risas).

¿Cómo es la energía con México?

— Tenemos una historia muy linda con México que empezó en los 90 hasta el día de hoy. Tenemos una energía fantástica con México. Siempre vamos a tocar la historia de Sepultura pero enfocado en el disco nuevo Quadra pero sin olvidar esos temas que los fanáticos quieren escuchar.

Gira por México y Sudamérica

Monterrey. 12 de abril, Nandas Bar.

Chihuahua. 13 de abril, Pistoleros House of Show.

Guadalajara. 14 de abril, C3 Stage.

Ciudad de México, 17 de abril, Circo Volador.

Macul (Chile). 11 de diciembre, Estadio Monumental David Arellano.

Sao Paulo (Brasil). 18 de diciembre, Anhembi Sambadrome.

