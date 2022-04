Paulo Londra estrena su segundo sencillo ‘Chance’ tras la canción ‘Plan A’

El cantautor argentino de 24 años de edad, Paulo Londra, regresó para quedarse y el pasado miércoles 6 de abril estrenó su segundo sencillo titulado “Chance”, tras el estreno de “Plan A” hace un par de semanas. Este estreno fue anunciado por medio de sus redes sociales y agregó “Ouh yeah mañana sale chance estoy chocho porque me gusta mucho esta canción, querían que vuelva, ahora me van a ver hasta en la sopa, creo que lo tenemos me entiende”. Asimismo, en este EP podemos encontrar el sencillo Plan A por lo tanto, los fans esperan que el álbum del argentino sea lanzado muy pronto.

Escucha Chance de Paulo Londra en Spotify:

Letra oficial para “Chance” de Paulo Londra:

Tal vez tú no lo sientes como yo

Pero para mí sí hubo atracción

Entonce’ mi mente recuerda el dembow

También ese ron que nos tomamos

Solo te pido una chance

Sé que puedo convencerte

Solo con poder mirarte

Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste

Que solo te pido una chance

Paulo Londra podría estrenar nueva música este miércoles 23 tras dos años de silencio. / Foto: Warner Music Latina

Asimismo, en marzo de este año, tras dos años de silencio, Paulo Londra firmó un contrato discográfico con Warner Music Latina, después de llegar a un acuerdo con Big Ligas y para este regreso se compartió una imagen del intérprete de ‘Adán y Eva’ y un león, haciendo referencia a Leones con Flow, al igual que la frase “He’s Back” o “Está de regreso”. Se espera que el argentino continúe lanzando sencillos antes del estreno oficial de su nuevo álbum con esta disquera y los seguidores esperan con ansias que tras esto, se realice una gira o tour mundial, que sin duda, llenará los recintos con un sold out rotundo, porque aunque Londra no sacó música en estos años, la gente siguió escuchándolo y su base de fans siguió creciendo.