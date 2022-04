“Me siento violentada”, Ángela Aguilar habla sobre las fotos con Gussy Lau

Después de que sedieran a conocer las fotos de Ángela Aguilar con Gussy Lau, la cantante rompió el silencio y dijo sentirse “violentada”.

Ángela compartió un mensaje en sus redes sociales, donde denunció que las imágenes fueron publicadas sin su consentimiento.

Gussy Lau y Ángela Aguilar

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo de acuerdo que salieran”, expresó la cantante de 18 años.

Y agregó, “me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Además explicó que las imágenes fueron difundidas por una persona de su confianza, por lo que “siente defraudada”, y siguió,

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?. Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”.

La intérprete también dijo sentirse identificada por primera vez con las mujeres que han sido violentadas, “hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento”.

Y sentenció.”yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es”.

También dijo que no le dieron el derecho de elegir si quería que ls gente se enterara de su vida, que fue una “invasión a su privacidad”, y que con estos hechos “apagaron su voz”.

Finalmente dijo sentirse muy vulnerable y que buscara consuelo con sus padres, y que de todo está aprendiendo, además de que sigue siendo la misma.

Gussy Lau sale en defensa de Ángela Aguilar

Gussy Lau decidió hacer un live en Instagram para aclarar las especulaciones, sobre todo para dejar en claro que no permitiría que hablaran mal de la hija de Pepe Aguilar.

“Voy a defenderla a ella de todos los comentarios mal intencionados y las afirmaciones ilógicas, porque los padres de Ángela lo sabían, ya tenemos semanas saliendo. Quiero aclarar algo, la verdad me han buscado algunos medios porque me han ofrecido dinero para entrevistas exclusivas, por eso hago este live”, compartió el compositor.

“Cuando se meten con ella, ahí si no lo voy a permitir. No es como que voy a pelearme con cada persona, pero no se vale que estén tachando a una gran mujer trabajadora, no voy a permitir eso, tenía que aclararlo”

Para continuar, “se está saliendo de contexto la foto de Ángela y mía, que yo la subí a mi amigos cercanos... Ok, andamos juntos, tenemos saliendo desde la mitad de febrero. Todo se estaba manejando privado, por error de un amigo que le tomó un captura de pantalla a un video privado. Aclaro que está fuera de contexto porque era una broma entre los dos, pero empezaron a salir difamaciones desde que andamos juntos desde marzo que Pepe Aguilar me llamó para componer canciones”.

El compositor reveló que tanto los padres de Ángela como los suyos ya se conocen y aprueban su relación.

“Pepe (Aguilar) está de acuerdo, Ángela conoce a mis papás, todo era privado hasta este screenshot de una amigo mío que lo tomó y compartió en redes.

“Le llevo 15 (años)... Uuuuy! A los que le molesta mi edad, perdónenme y les pido una disculpa, pero si a mi pareja no le molesta, porque preocuparme de un tercero”