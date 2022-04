Nathy Peluso empodera a las mujeres con la canción “Emergencia”

La cantautora argentina Nathy Peluso de la mano de PlayStation compartió su más reciente sencillo titulado “Emergencia” el cual pertenece al videojuego ‘Horizon Forbidden West’, “PlayStation me invitó y me dieron total libertada creativa de hacer una canción que pusiera libertad sonora al juego, justo me agarraron en un momento creativo, me atreví a hacer algo diferente y con respecto al video, el rodaje duró tres días. Fue un proyecto grande, al final, PlayStation es una marca enorme y es una gran responsabilidad, todo lo que hacen lo hacen con mucho gusto por eso quise colaborar con ellas. Me tardé un par de meses en producir el tema, a este proyecto se le dedicó un tiempo grande, lo que merece”, agregó Nathy Peluso en entrevista con Publimetro.

Con respecto a la música, Nathy Peluso comentó que se inspira en lo que ella vive como persona, ya que al final del día ella prefiere hablar de lo que conoce y cuando se trata de imaginar, le gusta jugar con la ironía, tal fue el caso del tema ‘Mafiosa’, donde añadió un toque más caricaturesco, pero con ‘Emergencia’, “Me inspiré en lo que sentí en ese momento, esa opresión, me inspiré en el personaje del juego y ellos me dieron la pauta de hablar de ser una mujer que se encuentra en un ambiente complicado y ser fuerte”.

Por otro lado, Nathy habla del empoderamiento femenino en sus canciones, mismo que es parte de su esencia “Para mí es un honor poder conectar con tantas mujeres en el mundo, que me dicen que las inspiro, eso es algo muy lindo, al escribir desde un lugar genuino, la gente siente esa energía, es algo orgánico, el mensaje al final es genuino y es un aprendizaje real de mi vida, donde seguramente, muchas personas están pasando por lo mismo”.

Nathy Peluso estrena la canción “Emergencia” para el videojuego ‘Horizon Forbidden West’ de PlayStation. / Foto: Cortesía

Asimismo, la cantautora reveló que escribir música es un regalo y que simplemente lo hace sin querer y eso es lo que lo hace aún más lindo, añadiendo, lo que más ama de la música es emocionarse cuando escucha una melodía “Es como cuando te estás enamorando, que simplemente lo encuentras, paso noches soñando con una melodía y son procesos donde me vuelvo un poco loca, pero son procesos muy orgásmicos en el cerebro, me gusta mucho encontrar una canción que es fuerte y hasta que la termino y la saco es todo un proceso″. Además agregó que ella siempre supo que la música era lo suyo, en pocas palabras siguió su intuición, y sus padres la apoyaron plenamente con esta decisión “Si prestas atención, te vas a dirigir intuitivamente, pero es verdad, que si los padres te ayudan a seguir eso, te hace el camino más fácil”.

Nathy Peluso estrena la canción “Emergencia” para el videojuego ‘Horizon Forbidden West’ de PlayStation. / Foto: Cortesía

Con respecto al amor, Nathy añadió que el amor se puede encontrar en cualquier sitio y desde que era pequeña la música era su motor, cuando la escuchaba, sentía que debía moverse, actuar e interpretar y siempre estuvo muy conectada y desde ese momento supo que ella era una artista “La música es mi gran amor, cuando algo me falta o alguien me falla, la música siempre ha estado ahí, a mi disposición, es una gran amiga para mí, siento un gran amor por mi público, por mi misma, por lo que he conseguido por mi familia y amigos, al final el amor lo encuentras donde tú quieras encontrarlo, eso es lo que nos da la alegría de la vida”, agregó la cantautora.

Para complementar, reveló que nunca ha sentido miedo cuando está arriba del escenario pero en algunos casos cuando se trata de un proyecto grande, le dan un poco de nervios porque le gusta que todo salga bien “Se que pertenezco al escenario, esa es mi casa, me vuelvo loca cuando veo al público, pero tengo que estar metida en una película y en mi personaje de Nathy Peluso y me acuerdo que estoy en el escenario y me meto en el personaje porque cuando leo los carteles del público, me distraigo”. Por último, Nathy Peluso se encuentra en la gira ‘Calambre Tour’, con la que regresará a su natal Argentina.