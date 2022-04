¿Qué tan lo hizo Mads Mikkelsen como Grinderwald en “Los secretos de Dumbledore” ?

Para nadie es sorpresa la renuncia de Johnny Depp a su papel de Gellert Grinderwald en Animales Fantásticos después de la controversia que hubo alrededor de su divorcio con la actriz Amber Heard, en donde se le acusó de ejercer violencia física sobre su ex esposa.

Ante tales hechos, la compañía Warner Bros decidió contratar al actor danés Mads Mikkelsen para interpretar a uno de los magos obscuros más poderosos del universo de Harry Potter. La tercera entrega de la saga “Los secretos de Dumbledore” será el estreno de Mads en el mundo mágico, por lo que los ojos de todos los potterheads estarán sobre él y su actuación para poder evaluar su desempeño.

Pero, ¿quién es Mads Mikkelsen?

Mads Mikkelsen es un actor danés nacido en el 22 de noviembre de 1965 en Copenhague, Dinamarca. Hizo su debut como actor en 1996 en la película titulada “Pusher”, después protagonizó distintos filmes daneses como Blinkende Lygter, De Grønne Slagtere. Para 2003, Mads logra su primer protagónico en la pantalla grande con la película “Te quiero para siempre” (Open hearts).

En 2004 llega la oportunidad para llegar a Hollywood con la película de “El Rey Arturo” dirigida por Jerry Bruckheimer. Para 2006, el actor logró interpretar a Le Chifrre, el villano de la película de James Bond Casino Royale.

Su gran actuación en 2012 para la película “Jagten” hace que gane un Cannes como mejor actor. En 2013 protagoniza un filme de drama de época llamado “Un asunto real” lo que le vale una nominación a los Globos de oro y los Oscares como mejor película de habla no inglesa. Además fue nominado a Mejor actor en los Premios cesar.

El cambio de actor para el papel de Gellert Grinderwald generó controversia entre los potterheads, quiénes cuestionaron su participación en la saga de Animales Fantásticos. El tema de discusión en redes sociales ha escalado tanto que muchos de ellos desaprueban la decisión de Warner Bros e incluso, están dispuesto a no ver la nueva película.

Pero, ¿qué tal lo hizo Mads como Grinderwald?

Antes de iniciar con nuestra opinión sobre la actuación del actor danés como el mago obscuro, debes de saber que habrá spoilers de la película.

Sin duda, Mads Mikkelsen tuvo un gran reto al tener que interpretar a un personaje de quién ya teníamos visualizado con la actuación de Jonny Depp, pero superó con creces al entender la importancia que tiene Grinderwald en el mundo mágico.

Pasamos de tener una interpretación excéntrica e incluso musicalizada a través de Depp, a tener un actor que aterriza con elegancia y fortaleza su personaje. Una revolución completa -en todo el sentido de la palabra-.

A pesar de que Depp tuvo dos películas para desarrollar la personalidad de Gellert, Mads no dejó atrás lo que ya se había trabajado, que es la fuerza del personaje ante la cámara. Las miradas de ambos actores son esenciales para que se entienda la importancia no solo de Grinderwarld en el mundo de la magia, si no, en el desarrollo de la historia de Albus Dumbledore.

Algo que podría causar expectativas altas o bajas en los potterheads es la relación y sintonía con Jude Law, quién interpreta a un Dumbledore joven. El resultado de esa conexión podría depender de la continuación de una historia bien desarrollada.

En “Los crímenes de Grinderwald” Depp y Law no tuvieran mucho interacción cara a cara -o al menos no la que esperábamos sabiendo que Albus está enamorado de Gellert-, lo que sí ocurre en “Los secretos de Dumbledore”.

No es coincidencia que la primera escena de la película sea una charla de amor entre Gellert y Albus; a pesar de la tensión que se vive en esos momentos de la película es grande, la interpretación de ambos da para que entendamos porqué el director de Hogwarts sacrifica a su familia por Grinderwald.

No solamente tendremos que fijarnos en la interpretación de Mads cuando está junto a Jude; la importancia de Grinderwald en este filme será esencial para el desarrollo de la misma. Mikkelsen hace un trabajo excepcional al entender que el mago no solo es adversario de Albus, si no, a un líder que quiere cambiar el pensamiento del mundo mágico y con ello, el desarrollo del mismo.

Este discurso que creó J.K Rowling en los libros sobre este mago, Mads lo lleva a la pantalla grande de forma sutil pero impactante. No por nada podemos comparar a Grinderwald con cierto personaje histórico que cambió la historia de Alemania; no es por nada que haya ciertos destellos en la película que nos recuerden a aspectos de la historia mundial.

La producción sabía de la importancia de generar una nueva imagen de Grinderwald por razones obvias; su mejor acierto fue entender que no podrían obtener el mismo personaje interpretado por otra persona, así que crearon uno en donde Mikkelsen se sintiera cómodo y pudiera demostrar que a pesar de los cambios, se puede mantener la esencia de un personaje.

La relación con otros personajes fluye dentro de la película. Tal vez, esa fue otra de las razones del retraso de estreno por parte de Warner Bros, estaban cocinando a lo que parecer ser un Gellert Grinderwarld con mucha personalidad y con Mads Mikkelsen bajo el.

Si nos preguntaran cuál de los dos es nuestro favorito, la decisión sería difícil, pero por muy poco Mikkelsen se lleva el primer lugar por las circunstancias en las que creó su personaje. Llenar los zapatos de un actor como lo es Johnny Depp no lo hace cualquiera.

