Inés Gómez Mont, así disfrutaba libremente de su última Semana Santa

Las últimas publicaciones de Inés Gómez Mont en su cuenta de Instagram, datan de octubre de 2021, cuando dio a conocer un comunicado declarando su inocencia, sobre el delito de evasión y delicuencia organizada.

Pero hace un año, justo en las vacaciones de Semana Santa, Gómez Mont disfrutaba su libertad en redes sociales, y presumía los momentos que pasaba con sus hijos durante esas fechas.

Inés Gómez Mont La actriz ya está cansada de huir de las autoridades, reveló un familiar de ella. Foto: Instagram @inesgomezmont

En uno de sus posteos escribió, “oficialmente de vacacioness. Mamás, maestras, y todologas pandemicas jajaja, ¿están contentas?. Yooooo estoy feliz feliz feliz.... No las escucho. ¿Cómo dice la porra?”.

Además compartió un video el cual describió: “Así va nuestra Semana Santa. Entreteniendo a las pulgas un rato. ¿Ustedes cómo están?. Les mandamos besos”.

En el clip podemos ver a sus hijos pintando piedras.

Días posteriores también se puede ver que celebraron el domngo de Pascua, día en el que Inés Gómez Mont se vistió de conejos, así como sus hijos.

De hecho, en uno de sus escritos, e Inés Gómez Mont recalcó, “Los conejos de mi vida. Me faltó el más grande. Hoy es día para dar gracias a Dios y valorar la vida. No importa cómo lo vivas, lo manifiestes, lo celebres o que tradición lleves a cabo, lo importante es gozar y valorar que hoy estamos aquí y con los que más amamos en la vida. No olvides de dar gracias hoy y todos los días. Amén”.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga están acusados por la FGR de pertenecer de malversación de fondos públicos y lavado de dinero por 3 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo a las investigaciones, salieron a través de contratos de entidades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En enero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR detalló que las órdenes de captura van dirigidas en contra de cinco personas más y siete empresas, tres de ellas ya se cumplimentaron. Según el periódico Reforma, hay tres personas detenidas: Yareli ‘C’, José ‘O’ y Ricardo ‘O’. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estos realizaban operaciones bancarias a nombre de personas morales.

Son buscados por las Interpol

Meses antes, en octubre del año pasado, la Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda de Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga.

La petición emitida por la Interpol fue hecha por la FG), encabezada por Alejandro Gertz Manero, como parte de una carpeta de investigación en contra de la pareja,por lo que ahora son buscado en más de 190 países.

Inés Gómez Mont se defiende

Días antes de que se emitiará la Ficha roja, la conductora lanzó un comunicado a través de redes sociales donde informó que estaba enterada de la órden de aprehensión en su contra.

“He sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Prodecon”, dijo.

Además aseguró que era una persecución de mala fe contra su esposo y ella. “El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo”.

Y agregó, “el 10 de septiembre de 2021, autoridades le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha”.

Asimismo, dijo que el juez Zeferín Hernández se convirtió en “cómplice”. “Es lamentable, pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad”, dijo.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

Un presunto familiar reveló que la conductora y Víctor Álvarez Puga, habrían huido del país a través del mar para evitar ser detenidos en las aduanas de los aeropuertos por los elementos de la FGR.

En entrevista con TV Notas, el familiar que se mantuvo en el anonimato, aseguró que la ex conductora busca un acuerdo con las autoridades para regresar a México, debido que está cansada de huir. “Vive de una casa a otra y se mantienen sin salir para no ser reconocidos; sé que cuando se movieron de un país a otro lo hicieron por mar para evitar las aduanas en los aeropuertos”, aseguró.

Respecto al acuerdo con las autoridades, la fuente aseguró que la conductora habría tomado esa decisión hace unos días, durante la celebración del cumpleaños de sus trillizos: Bruno, Diego y Javier.

Al parecer la mujer estaba triste por haber perjudicado a los menores, pues ahora ellos tienen que estar escondidos y tuvieron que celebrar su natalicio sin amigos.

Por otro lado, el familiar reveló que Inés y su esposo viajan con una persona de confianza, quien se encarga de sacar dinero de cuentas que no están ligadas a ellos.

“Desde que huyeron del país la han pasado mal. Ni Inés ni su marido usan sus cuentas bancarias, al principio porque las tenían vigiladas y luego porque se las congelaron. Ellos viajan con una persona de confianza que saca dinero de cuentas que no están ligadas a ellos y él es quien se mueve por ellos, les compra comida, ropa, medicinas y lo que necesiten”, aseguró.

Se le cuestionó si sabía en donde estaba y dijo que “NO”: “No, ni nosotros que somos su familia lo sabemos, la comunicación que tenemos está muy controlada. De verdad que se han ensañado mucho con ella, la juzgan porque salió del país antes de que la detuvieran, pero cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo”, destacó.