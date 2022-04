Juan José Origel es acusado de abuso infantil

En los últimos días el conductor Juan José Origel ha estado en la boca de todos debido a que lo señalaron de abuso infantil. Esto fue porque un hombre llamado Peraki Soto afirmó que tuvo un encuentro íntimo con Origel cuando Soto era menor de edad. Fue el programa “Chisme No Like” el cual dio a conocer esta impactante noticia, ya que los conductores del programa Javier Ceriani y Elisa Beristain entrevistaron a Soto en 2020.

De acuerdo con la entrevista, Peraki Soto dijo lo siguiente, “Yo me metí al mundo de las drogas, me quedé en la calle y una persona que en ese entonces yo no sabía bien quién era, me dijo que me iba a conseguir un trabajo”. Para entender mejor acerca de este trabajo del cual le hablaron, era un negocio basado en “prostitución y drogas”.

Peraki fue el regalo de Origel en uno de sus cumpleaños

En la misma línea, Peraki Soto dijo a Ceriani y a Beristain, “Yo tenía 17 años, fui un regalo para Pepe Origel, yo no sé si él sabía que en esa fiesta había menores de edad”. Asimismo, Soto puntualizó, “Llegamos a esa fiesta y nos decían bueno a ti te toca con esta persona y a mí me tocó con Origel”.

Es importante resaltar que Peraki especificó que “esa fue la única vez que estuvieron juntos” y agregó, “El señor fue muy amable, nunca hubo como un tipo de abuso o algo parecido, ya hoy en día yo estoy en contra de la pedofilia, ya que es una red cañona que se vive en el mundo del espectáculo y acepto mis errores”. Por último, recientemente “Chisme No Like” también informó que “Pepillo” Origel mantuvo una relación sentimental con el actor y productor Eduardo Verástegui. Después de todas las acusaciones y rumores que han surgido en torno a su persona, Origel recientemente publicó una imagen en la cual da a entender que no le da importancia a lo que las personas hablan mal de él y no se ha pronunciado al respecto ni de lo dicho por Peraki, ni de los rumores de su romance con Verástegui.