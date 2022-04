Jimin de BTS estrena canción en solitario para k-drama Our Blues

Jimin de BTS estrena canción en solitario 'With You' para k-drama 'Our Blues'. / Foto: Facebook (BTS) / HYBE Labels / Big Hit Entertainment

El pasado 24 de abril, Jimin, integrante del grupo de k-pop surcoreano BTS, hizo su debut en un k-drama o drama coreano y fue en ‘Our Blues’ de la cadena televisiva tvN. El tema está titulado ‘With You’ y es cantada en conjunto con Ha Sung Woon y fue creado especialmente para la serie. El drama está protagonizado por Kim Woo-bin y Shin Min-ah.

Este tema es en solitario y con esto se marca el debut del miembro de BTS en un k-drama, seguido de las participaciones de Jin y V en la canción It’s Definitely You para Hwarang, Jin con el tema Yours para Jirisan y V con Sweet Night para Itaewon Class y con el sencillo Christmas Tree para Our Beloved Summer. Por su parte, RM, SUGA, j-hope y Jungkook no han lanzado temas para dramas coreanos.

Con el estreno del sencillo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, en sus primeras horas, logró conseguir el número uno en iTunes en 17 países de todo el mundo e incluso logró la primera posición en el chart de Estados Unidos. El video oficial en YouTube, está a varias reproducciones de llegar al millón.

El k-drama de Our Blues se transmite todos los sábados y domingos y se informa que contará con 20 episodios en total, se desconoce si el drama llegará a una plataforma de streaming en los próximos meses, aunque se espera que sea así, una vez que finalice la serie.

Por otro lado, BTS, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung y Jungkook, se encuentra en preparativos de su próximo comeback o regreso y dieron a conocer la noticia con un video titulado We Are Bulletproof haciendo referencia a uno de sus primeros sencillos, este álbum será lanzado el 10 de junio, días antes de su aniversario.