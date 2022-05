Yuya y Siddhartha protagonizan momento romántico en pleno concierto

Yuya y Siddartha siguen dando de qué hablar, pues se han convertido en una las parejas más populares de la industria artística mexicana gracias al nacimiento de su hijo Mar. La youtuber se robó el show del cantante al subirse al escenario para demostrar que es la fan número uno al sorprender a fans on un momento muy romántico junto al padre de su hijo.

A lo largo de su relación, la youtuber y el cantante han tratado de mantenerse bajo perfil, pero su fama se los ha puesto un poco complicado.

Yuya: los looks a lo largo de sus diez años como youtuber

“La sonrisa de Sidd al ver a Yuya bailar y regresarse a darle un beso es lo que necesitaba para levantarme de esta cruda e ir por birria”, “Me puse a llorar de la emoción de ver el video de Yuya dándole un beso a Sidd en pleno concierto mientras él canta”, “Alguien que sonría como el Siddhartha después de que Yuya le da un besito”, “Al chile me voy a tener que salir de Twitter porque no aguanto el vídeo de Siddhartha bailando con Yuya, me agüita demasiado”, fueron algunas de la reacciones en Twitter.

Yuya sorprende a fans. La popular youtuber apareció en pleno escenario de Siddhartha. (Foto: Twitter.)

Yuya sorprende a fans. La popular youtuber apareció en pleno escenario de Siddhartha. (Foto: Twitter.)

Yuya sorprende a fans. La popular youtuber apareció en pleno escenario de Siddhartha. (Foto: Twitter.)

Yuya se convirtió en tendencia por ese momento junto a su pareja, ya que fue la primera vez que decide acompañar al músico mientras interpretaba una canción.

“Yuya y Siddhartha están viviendo el sueño y claro que yo quiero ese sueño”, “Yuya y Siddhartha besándose en el escenario son los más bonitos del mundo, yo también quiero”, “Sidd cantando únicos con Yuya en el escenario, que imagen tan bonita, derrochan amor por todos lados, le dio un beso a Sidd enfrente de todos y luego cantó: ‘Ya no quiero amanecer tan solo’ AHAHAHAHA son la pareja”, agregaron otros internautas.

Y criticaban que Sidd se iba a ir de gira por que iba a dejar a Yuya sola en casa cuidando a Mar… 🤡

Aquí el claro ejemplo de que cuando hay comunicación, planificación y estabilidad, todo se puede 💕💕💕 https://t.co/WNJRrjTuLz — M A R (@itsmar8_) May 1, 2022

Tener a alguien como Siddharta tiene a Yuya es simplemente increíble #Únicos pic.twitter.com/dSfce4KP3m — Carlos Raúl René (@CarlosRaulRene) May 1, 2022

Luego de anunciar su relación a través de las redes sociales, ambos han mantenido su historia de amor lejos de los reflectores. Es por eso que el anuncio de su embarazo asombró tanto a sus seguidores.

Aunque la pareja no ha colmado sus cuentas oficiales de Instagram con fotos románticas, en los momentos especiales se dedican conmovedores mensajes de amor.

La pareja se convirtió en Trending topic este domingo al mostrarle al mundo el buen momento que pasan en lo personal y profesional.