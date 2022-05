Met Gala 2022 tuvo su propia alfombra roja desde Guadalajara

El glamur de la alfombra roja no solo se vivió en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), sino que también llegó a Guadalajara para mostrar diferentes looks inspirados el el tema del Glamur dorado de época. Camila Fernández, la top model Ale Infante, Alexia Hernández (esposa de Alex Fernández), Lesly Díaz, entre otra figuras desfilaron durante el evento.

“Mis vestido fue inspirado en Rose de la película Titanic con muchos brillos dorados que viene con la temática de los años dorados en Estados Unidos”, compartió Camila Fernández.

E! Entertainment trasladó por primera vez la gran celebración del despliegue de la alfombra roja a tierras jaliscienses, deslumbrando a la ciudad con celebridades locales que disfrutaron de la transmisión en vivo de Live from E!: Met Gala 2022 con las estrellas más populares del mundo del entretenimiento a su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Durante la gala, cantantes, modelos influencers lucieron estilismos y atuendos inspirados en el concepto In America: An Anthology of Fashion que indaga a fondo la evolución del lenguaje de la moda estadounidense.

La reina de belleza Karin Ontiveros, el diseñador Alfredo Martínez, la modelo Camila Rendón, la influencer Tammy Parra, la ilustradora Sofía Bernal, también pasaron por la alfombra roja.

La celebración en torno a la moda fue un encuentro de talento tapatío que está destacando en el ámbito del diseño, la música, el modelaje y los negocios.

Todo parece indicar que la Met Gala volverá a la tierra del tequila el próximo año para llenar de glamur, artistas, moda y tendencias las calles de la ciudad.

