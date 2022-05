Oliver Tree está listo para derramar sus ‘lágrimas de vaquero’ en México

Mientras se prepara para participar en septiembre en el Life is Beautiful Festival junto a Artic Monkeys, Calvin Harris y Gorillaz, Oliver Tree, llega con Cowboy Tears Tour para presentarse en el Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México esta semana.

El productor, escritor, director, performance y artista estrella de internet, ha explorado la intersección, donde el pop y la música alternativa interactúan sonoramente y, ha llegado a donde el arte y el entretenimiento colisionan de forma visual; en entrevista con Publimetro cuenta los lazos que tiene con México.

“Crecí yendo a México cada año, mis padres construyeron una casa en Baja (California), en la punta más baja, así que crecí yendo cada año, trabajando en ella y fue destruida por un huracán. Mi familia y yo íbamos muchas veces en viajes de trabajo, reconstruyendo partes de la casa, repintando, cuidándola en general. México es mi segundo hogar, y conforme crecí, es un lugar al que voy tanto como puedo, para tener un momento para despejarme. Me encanta México, es uno de mis lugares favoritos en el mundo”.

Con una capacidad de reinventarse, el músico disfruta de su libertad para experimentar en las artes.

“Me encanta hacer arte con mis mejores amigos todos los días, así que, es básicamente como un campamento de verano todos los días, uno diferente, algunas veces en un estudio donde hago y grabo música con mis amigos, otras veces viajamos a donde queramos: Marruecos, Egipto, Tailandia, India. La única estructura que tengo en mi vida es no tener estructura, así que cada día es algo nuevo y diferente. Hoy por ejemplo, acabo de despertar hace cinco minutos y tuve una llamada con noticias muy importantes, hace algunas noches estaba en el estudio de uno de mis artistas favoritos grabando música, así que cada día es una nueva experiencia, es como Navidad todos los días (risas)”.

Oliver Tree promociona su nuevo álbum Cowboy Tears, “cuando empecé a hacer ese álbum estábamos en la pandemia, así que decidí pasar el tiempo en el rancho de mis abuelos. Ellos tienen una granja de caballos y vacas, y estuve ahí cuidando los animales, dándoles de comer, llenándoles sus contenedores de agua para tomar; en general trabajaba en eso por el día. Mi abuelo tenía una guitarra acústica, así que la tomaba y me ponía a hacer música, no tenía planeado hacer un álbum, así es como empecé a escribir estas canciones”, señaló.

El también productor musical agregó, “pasé dos años grabándome, hice 120 canciones y acabé sacando 13 de ellas, de las cuales se desprende Cowboy Tears”.

El músico aclaró que no le gusta que lo encasillen en un género, “cuando hago música no me gusta verme ni me siento como parte de una escena ni género en específico, a veces me siento más identificado con distintas cosas y puede ser encasillado en algo, pero me siento en mi propio movimiento. Hay momentos donde puedo sentirme muy solo, pero sé que puedo hacer cosas nuevas y emocionantes, el mezclar cosas que existen y ya se han hecho, pero de una manera nueva y fresca, algo nuevo”.

Nuevo proyecto en el cine

“Acabo de escribir un filme colaborativo, es el tercero, a este punto pienso que debo esperar un año o dos para empezar a producir estos filmes, porque tengo este tour. Estoy totalmente enfocado en planear los shows, así que todo este año solo estará dedicado a hacer la mayor cantidad de shows posibles, este es probablemente el último tour que haga así que quiero hacerlo valer dando la mayor cantidad de shows posibles, y después me retiraré oficialmente, esperando poder entrar de lleno a este proyecto de filmes que tenemos”, resaltó.

¿Qué tiene en su playlist?

“No escucho música, escucho música cuando voy en un Uber, o cuando estoy en el auto de mis amigos o en un restaurante quizás, pero no tengo iTunes, Apple Music, Spotify ni nada de eso, no consumo música del todo, lo único que escucho es la música nueva que hago”, dijo entre risas.

“Tengo una canción para cada ocasión, realmente no me gusta escuchar música, pues mientras menos sepa lo que pasa en la música, mas único será lo que haga. La ignorancia es felicidad, dicen”. — Oliver Tree

Por ultimo, le cuestionamos cómo es llevar esta industria sin fracasar, a lo que respondió, “eso es lo curioso, porque he fracasado más que nadie, esencialmente mi vida es un fracaso, con la excepción quizás de mi canción Life goes on y quizás Alien Boy también, pero mas allá de eso, todo ha sido un monumental fracaso detrás de otro, así que para mí todos los fallos que he tenido la gente no los observa o dimensiona. Me caigo en mi cara más que cualquiera, y la gente tiende a recordar solo los éxitos, pero nunca los errores, o si alguien muere, o cosas así. Yo ni siquiera soy exitoso, lo intento, pero siempre fallo una vez tras otra, pero es la fórmula del éxito, mientras más lo intentes y falles, más exitoso podrás ser”, es la filosofía de Oliver.

Mensaje para sus fans en México

“Probablemente sea el último tour que haga en mi vida, así que si quieres ver el show, es importante que asistas porque será algo muy especial. Tenemos desde lucha libre, una mezcla de bailes y trucos con scooter, todo desde performance, comedia, arte, storytelling, hasta baile con el vientre. Tendremos mucha música muy loca, será un show increíble, no querrán perdérselo, es probablemente la última vez... ¡Así que vayan!”, finalizó.

