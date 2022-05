Día de la Madre: ‘Ser mamá es el trabajo más difícil’, señalan algunas famosas

Estamos a unas horas de que se celebre el Día de la Madre en México, y con ello todo el despliegue de mensajes en las redes sociales. Para algunas famosas y figuras que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, el ser madre es uno de los oficios más complicados; además, señalan que en esta industria se romantiza mucho la maternidad, por eso es momento de decir que ser mamá no es un cuento de hada, sino un aprendizaje constante lleno de retos.

Fernanda Castillo, Ximena Navarrete, Dulce María, Ana Bárbara, Camila Fernández compartieron sus cambios, miedos y aventuras en el proceso de ser mamás. También, las madre de Saúl Canelo Álvarez y la de los hijos de Alejandro Fernández exponen cómo fortalecen la mente de sus famosos vástagos.

Por primera vez, Alexia Hernández, esposa de Alex Fernández, habló sobre su hija Mía que se suma a la dinastía Fernández.

Fernanda Castillo

“Todos tenemos una familia disfuncional y nadie tiene una familia perfecta, eso me encanta. Por ahora, trato de balancear entre ser mamá y poder trabajar. Lo estoy disfrutando mucho y lo estoy pasando muy bien. Tengo un niño de año y cinco meses, la verdad estar con él es ya una celebración”, compartió Fernanda Castillo.

La actriz tuvo un embarazo complicado, por lo que puntualizó, “estoy enfocada en celebrar que estoy aquí, con mi hijo. Ser mamá es el trabajo más difícil de la tierra. Creo que es de los más complicado que he vivido, porque vas descubriendo nuevos aspectos y te vas descubriendo a ti como otra persona. Realmente te conviertes en otra persona, pero la verdad no lo cambiaría por nada aún en los momentos más complejos que sí existen y existen todo el tiempo”, reveló durante una entrevista con Publimetro.

“Todos los días tienes que aprender de paciencia, aceptación, trabajar con la frustración e ir entendiendo que tu hijo tiene su propio tiempo, la verdad no lo cambiaría por nada”. — Fernanda Castillo.

Ana Bárbara

La cantante que se presentó este domingo por la noche en el Auditorio Nacional y confesó que las redes sociales le han permitido mostrar que ser mamá no es algo fácil, aún siendo “famosa”.

“Hay días que me frustró, pero se me pasa rápido. Las madres nos merecemos todo el amor y respeto porque tenemos en nuestras manos que nuestros hijos seas personas de bien; definitivamente somos unas guerreras y más en estos tiempos, que literal, estamos en tiempos de guerra. Las mamás se merecen todo mi amor este 10 de mayo y todos los días”, comentó.

Dulce María

Dulce María reveló cómo han sido ese proceso junto a su hija y los cambios que vive.

“Es difícil todo, vivir un embarazo, porque es una transformación muy fuerte de la mujer. La gente romantiza muchísimo el embarazo, pero en realidad es algo que es muy retador para la mujer; también cuando nace tu bebé estás naciendo como mamá. Al final, nadie te enseña a ser mamá, ahorita ha sido difícil, sobre todo en los primeros meses. Creo que es momento de romper con la idea de que una ‘famosa’ no pasa por momentos difíciles, la vida real es dura para todas las mamás”.

Ximena Navarrete

La Miss Universo 2010 debutó como mamá este año. La maternidad es algo que disfruta tras esperar por años el poder ser madre.

Mamás de famosos: Gaby Rosete, mamá de Ximena Navarrete

“A las mujeres que han experimentado la maternidad en todas sus formas… las que tienen a sus hijos y también las que los han perdido; las que no los tienen en sus brazos pero si en sus corazones todos los días. A las mamás esperando transfer y mamás esperando test positivo, así llegó al 10 de mayo pero desde hoy empieza mi festejo como mi primer día de la madre”, señaló.

Camila Fernández

La hija de Alejandro Fernández y nieta del Charro de Huentitán señaló que su mayor miedo es fallarle a su hija.

América Guinart, una mamá con mucho corazón

“Cayetana me revolucionó, porque hizo cambios increíbles en mi vida. Me unió más a mis papás y estoy conociendo otra etapa de ellos, ahora siendo abuelos. Me salió hermosa, no es para presumir (risas). Apenas estoy recuperando mi cuerpo, que recibió un fuerte golpe, porque se me juntó con la hernia, la vesícula y la niña, por eso fui al hospital varias veces por hemorragias. De hecho, empezaron cuando mi abuelo entró al hospital y al mes de que murió se me terminaron. He tomado terapias y tengo mucho cuidado en cómo le habló a mi hija. Mi gran miedo es fallarle a mi hija, esa es mi peor pesadilla”.

Alexia Hernández de Fernández

Alexia Fernández, nuera de Alejandro Fernández, está feliz con la llegada de su primera hija llamada Mía.

“Todavía la veo y digo: ‘esta cosita es mía’. Por ella valen la pena todas las desveladas. Subí 20 kilos y ya bajé, pero con su llegada aprendí a ser más paciente. Mi mayor miedo es no educarlos bien, me da mucho miedo que sean unas personas groseras. Como mamá, mi prioridad es la educación y tener una familia unida. Yo quiero tener tres hijos, pero Alex quiere cinco (risas)”.

Mamá del Canelo Álvarez

Ana María Barragán es la mujer que marca a la dinastía Álvarez, no solo por ser la madre de sus hijos que se dedican al box, como Saúl Canelo Álvarez, sino por ser la columna de una familia que tuvo que saltar varios obstáculos y hacer grandes sacrificios.

“La verdad estoy muy orgullosa de todos mis hijos, de que estén en este deporte, porque más que nada es un deporte sano y bien. No ha sido una vida fácil pero para mí representan mucho orgullo, mucho emoción de verlos donde están, sobre todo Saúl que ya está muy arriba. Ser mamá es vivir con nervios siempre, pero ellos han sido buenos hijos”, dijo.