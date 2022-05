Los Caballeros del Zodiaco: The Lost Canvas se va de Netflix este mes

"Los Caballeros del Zodiaco: The Lost Canvas". "Los Caballeros del Zodiaco: The Lost Canvas". / Foto: Instagram.

Este mes de mayo, Netflix retirará de su catálogo el famoso anime “Los Caballeros del Zodiaco: The Lost Canvas”. Será el 14 de mayo cuando la plataforma de streaming dejará de tener disponible esa serie. Como dato, “Los Caballeros del Zodiaco: The Lost Canvas” cuenta con una temporada de 26 episodios en Netflix y aún quedan algunos días para poder verla ya que los episodios duran 24 minutos aproximadamente.

En especial este anime de “Los Caballeros del Zodiaco” es uno de los varios spin offs que tiene “Saint Seiya”. Cabe mencionar que además Netflix sacará de su catálogo en Latinoamérica, los siguientes animes en este mes: “Bakugan: Battle Planet” y “Parasyte: The Maxim”. Es preciso decir que en octubre del año pasado la plataforma retiró la serie original “Los Caballeros del Zodiaco” y al parecer eliminará todas las secuelas de esta historia.

Otro anime más de “Los Caballeros del Zodiaco” dejará Netflix

Esta es una noticias bastante triste para los fanáticos de este anime que fue creado por el mangaka, Masami Kurumada. Otro anime que también se despedirá el 31 de mayo de la plataforma es “March Comes in Like a Lion”. Para entender mejor por qué pasa esto, la salida de los contenidos de las plataformas es algo común cuando estos no son exclusivos e incluso ha pasado en ocasiones pasadas que salen de Netflix y después regresan al catálogo.

Otro factor que también es importante para que Netflix o cualquier otra plataforma decidan tener o sacar un contenido de su catálogo aunque no sea exclusivo es la popularidad del contenido. Un ejemplo es “One Piece”, “Naruto”, “The Seven Deadly Sins”, “Evangelion”, entre otros.