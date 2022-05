Natalia Téllez pensó en abandonar a su bebé y a su esposo

Fue el primero de febrero cuando la actriz y conductora Natalia Téllez dio a conocer que había nacido su pequeña hija Emilia. La presentadora de 36 años se mostraba muy feliz ya que compartió varias fotografías en las cuales sale con su esposo el músico Antonio Zabala y su bebé. No obstante, recientemente Téllez compartió en el programa de televisión “Netas Divinas” en el cual participa, que pensó en abandonar a su hija.

“Cuando nació mi bebé... Emilia te amo, perdona a tu madre... Bueno cuando nació Emilia yo la tuve un día en la noche y en el día fue un día muy difícil, la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía qué está pasando entonces en la noche muy tarde me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y llamé para preguntar cuánto podía retirar y en un ataque de pánico pensé en irme”, contó Natalia a sus compañeras de “Netas Divinas”.

Natalia Téllez es madre primeriza

La periodista Paola Rojas, la actriz Consuelo Duval y la cantante Daniela Magun escucharon atentamente a Téllez y comenzaron a reír por la forma cómica en la cual Natalia contó su experiencia como mamá primeriza. “Dije Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea dejo México y me alejo de la Netas les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país”, mencionó la conductora mientras sus compañeras se reían.

En la misma línea, Natalia dijo, “Antonio es gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto lo siento, yo me voy del país. Antonio va a criar a Emilia y todos me van a tener que disculpar porque voy a dejar una carta que diga: Los amo a todos, yo intenté y hasta aquí llegué”. Al finalizar su anécdota, Natalia contó que eso pensó la primera noche que pasó en el hospital después de haber tenido a su bebé. Por su parte, Paola Rojas dijo que es normal ya que “eso que le pasó a Natalia se llama depresión posparto y que es algo que le puede pasar a cualquier mamá”.