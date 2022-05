Así fue la complicada separación de Camila Sodi y Diego luna hace casi 10 años

En 2008 Camila Sodi y Diego Luna llegaron enamorados al altar y con la ilusión de formar una familia juntos. Sin embargo, cinco años después de ese momento y con dos hijos producto de su amor, los artistas anunciaron el final de su herméticamente mediática relación.

A pesar que ya pasaron varios años desde que la pareja tomó la decisión de separarse, son pocos los detalles que han compartido con sus fieles fanáticos, quienes en su momento lamentaron enormemente la ruptura de uno de los matrimonios más admirados de la industria artística.

No fue hasta 2021 cuando Camila Sodi compartió con la audiencia de Aislinn Derbez en su podcast lo difícil que fue esa etapa de su vida e incluso aseguró que no se lo desea a nadie y mucho menos cuando hay hijos de por medio.

“Se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, […] porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera’”, comentó la protagonista de “Rubí”.

Camila Sodi retomó su profesión tras el divorcio

Otro de los aspectos que afectó a la actriz durante esa etapa de su vida fue regresar a la industria artística en busca de oportunidades después de casi seis años sin trabajar.

“Me divorcié y fue de: ‘No, no tengo dinero, ¿qué estoy haciendo?’. Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada, seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo” aseguró.

Luego de vivir varios años lejos de su tierra natal, Camila Sodi regresó en busca de una nueva vida, pero una de las cosas con las que se consiguió fue con una industria del entretenimiento totalmente distinta a la que había dejado años atrás, lo que le dificultó el proceso de estabilizarse económicamente.

“Regresé a México y ya no conocía a nadie […] me quedé un poco como que en un limbo extraño, me dio una angustia absoluta y total, no era una cosa de carrera, era una cosa de dinero de que ‘tengo dos hijos…’ yo creo que tenía 100 dólares en el banco…” mencionó la hija mayor de Ernestina Sodi.

A pesar de todos los obstáculos que implicó ponerle punto final a su matrimonio, Camila Sodi y Diego Luna conservan una relación amistosa que favorece enormemente a Jerónimo y Fiona, los hijos que tienen en común.

