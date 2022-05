“Mean Girls”: Amanda Seyfried revela que fue víctima de acoso tras el estreno de la película en 2004

Con tan solo 18 años Amanda Seyfried llegó a la pantalla grande por primera vez para interpretar el papel de “Karen Smith” en “Mean Girls” (Chicas pesadas), el filme con el que posicionó con gran reconocimiento dentro de la tan debatida industria cinematográfica de Hollywood.

Sin embargo, el gran salto a la fama trajo consigo terribles experiencias que salieron a la luz 18 años después de su debut en el séptimo arte.

Fue durante una entrevista en la revista internacional Marie Claire donde la actriz de 36 años se abrió con sus fanáticos y aseguró que el recordado “don” de su personaje de poder predecir el clima al tocar sus senos, la persiguió muchos años.

Amanda Seyfried y los incómodos momentos que vivió

Según mencionó la protagonista de “Querido John” el público masculino que la veía en la calle rememoraba la escena de “Karen Smith” al preguntarle con bastante frecuencia sobre el clima en busca de que llevara las manos a sus senos como lo hacía su personaje.

La petición de numerosos hombres la hizo sentir “asqueada”, reveló Amanda Seyfried. “Tenía como 18 años. Fue asqueroso”.

A pesar de sentirse agradecida con la fama que le aportó a su carrera la película, mencionó lo difícil que fue salir del patrón en el que cayó.

“En 2004, tenía que tener mucho cuidado de no ser solo ‘la rubia bonita’. Entonces, al comienzo de mi carrera, si no hubiera hecho Big Love, habría sido Karen Smith. Todas las audiciones que tuve para mi primera temporada piloto fueron como amigas rubias. No iba a ser la protagonista, porque por alguna razón no encajaba en eso. No sé qué fue... Afortunadamente, tuve oportunidades que cambiaron bastante rápido”, comentó la intérprete de 36 años.

Durante la entrevista, Amanda reveló una las decisiones que la ayudó a sobrellevar la fama a tan corta edad y a no caer en el error que muchos jóvenes actores cometen.

“Piensan que tienen que tener un asistente. Piensan que todo su mundo ha cambiado. Puede volverse estresante. He visto lo que les ha pasado a mis compañeros. Entonces, compré una granja. Pensé, vamos en dirección opuesta”, mencionó.

