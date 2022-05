Manuel García-Rulfo enfrenta sus miedos en ‘The lincoln lawyer’

Manuel García-Rulfo lleva su ritmo en la actuación, en el que divide su trabajo entre México y Estados Unidos, algo que le ha dado la posibilidad de tener proyectos interesantes como el estreno de la serie The lincoln lawyer (El abogado del Lincoln, que llega a la plataforma de Netflix.

A la par del estreno de la serie, el mexicano filma A man called Otto junto a Tom Hanks. Manu, como lo llaman sus amigos, nació en Guadalajara y protagoniza la historia con el personaje de Mickey Haller, un idealista inconforme y un abogado que atiende a sus clientes en el asiento trasero de su lincoln, mientras pelea casos grandes y pequeños en la enorme ciudad de Los Ángeles.

“Fue divertido, obviamente viene de las novelas de Michael Connelly, quien escribe tan bien porque es de esos autores que te pintan todos los detalles de los personajes, desde la atmósfera que crea hasta cómo realmente las transmite. En lo que me quise enfocar en Mickey Haller, fue en la complejidad que tiene y todo lo que está en juego. Él vive lidiando con las exesposas, su adicción, los casos y quería que se viera ese peso en él, como decir: ‘¡Uff!’, pero aún así sigue moviéndose como pez en el agua. Los matices de Mickey son padrísimos, por eso lo hace un personaje tan entrañable”, dijo Manuel García-Rulfo en entrevista exclusiva con Publimetro.

El abogado del lincoln imprime misterio, suspenso y humor a la vida de un hombre que tiene que lidiar con su trabajo y familia. El actor mexicano, quien ya ha participado en varios proyectos importantes en el cine de Hollywood, ahora encabeza esta historia.

“Yo estaba en México cuando me mandaron la audición, no recuerdo bien, pero eran como tres escenas. Me encantó lo que leí porque conectas muy bien con las palabras. Me daba mucho miedo cuando lo hice, no el casting, sino una vez que me dijeron: ‘Oye pues nos interesa que seas Mickey Haller’. Dudé mucho, me daba mucho miedo por el hecho de que no es mi primer idioma (inglés) con monólogos tan enormes que debes de cargar, pero nada, te gana la excitación de interpretar a un personaje así”, señaló el actor.

Manuel García-Rulfo pudo moldear al personaje para imprimirle algunos detalles muy latinos.

“En la novela Mickey Haller es mitad mexicano y americano, les dije: ‘ya apostaron por mí, pues vamos explorando ese lado’. Exploré ese lado latino mexicano, porque en el guion venía, como en vez de tacos, hamburguesas de un lugar muy famoso de Los Ángeles y dije no, vamos metiéndole tacos, birria y palabras en español. Estoy muy agradecido, porque estuvieron muy abiertos a eso. Desde el inicio me señalaron que era mi personaje y que les gustaba que trajera ese lado mexicano”.

The lincoln lawyer se estrena en plataforma. El actor mexicano Manuel García-Rulfo y Neve Campbell protagonizan la serie. (Foto: Netflix.)

Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson también hablaron sobre la serie, quienes señalaron que el humor se convierte en otro personaje.

“Lo que me encantó es que va a un punto de transición y ella realmente crece en el transcurso de la temporada y trata de encontrar algo de apoyo y camaradería con Mickey que creo que él necesita, así que sí, creo que es su evolución”, puntualizó la actriz Jazz Raycole.

“Se ha venido abriendo, se han quitado los estereotipos de los mexicanos que todos son delincuentes. Las puertas se abren más, porque saben que los latinos vemos cine y nos gusta, somos buenos clientes y buenos actores” — Manuel García-Rulfo

La actriz que hace el papel de Izzy, que pasa de ser una cliente del abogado a su chofer, reveló como fue trabajar con García-Rulfo.

“Es una diva (risas). Él tiene una ética de trabajo increíble y es tan diligente, audaz e implacable en su búsqueda. Además, fue fantástico en su papel en un segundo idioma, por lo que fue una tarea tan pesada. Él fue muy inspirador, amable y encantador”, agregó Jazz.

Mientras que Becki Newton detalló, “estos casos son tan serios que tiene sentido tomar el humor para pasar el tiempo en una oficina. Además, las mujeres se convierten en un balance, que no tienen miedo a dar su opinión y ser parte de la acción”.

De qué se trata The lincoln lawyer

Adaptación. La primera temporada de la serie está basada en el segundo libro de la exitosa saga Un caso de Mickey Haller, de Michael Connelly, titulado El veredicto.

de Michael Connelly, titulado Trama. Tras un accidente, el abogado de Los Ángeles, Mickey Haller vuelve a poner en marcha su carrera —y su icónico Lincoln— con un caso de homicidio.

vuelve a poner en marcha su carrera —y su icónico Lincoln— con un caso de homicidio. Elenco. Cuenta con la actuación de Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson.

¿Cuándo y dónde se estrena The lincoln lawyer?

El 13 de mayo estreno por Netflix, con una primera temporada de 10 capítulos.

