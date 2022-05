Ari Borovoy: ¿Pasará de ser parte de OV7 a la política?

“Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos. Ari Borovoy, contigo yo sí voy”, fue el mensaje que compartió Ari Borovoy al anunciar que se postulará como diputado este 2022. Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios a favor, pero también algunas críticas.

Con un video de un minuto y 28 segundos, el integrante de OV7, informó que está decidido a emprender un nuevo reto en su vida.

“Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años juntos. Cuando empecé tenía 9 años de edad y ha sido el respaldo detrás de cada uno de los productos que he emprendido. Me han acompañado en lo momentos más duros y también me has acompañado en los momentos más excepcionales de toda mi carrera. Siempre con la mejor intención y sobre todo comprometido con lo que más me ha apasionado hasta el día de hoy en todas las facetas de mi trayectoria”, dijo en el video.

Ari Borovoy anuncia sus anhelos de convertirse en diputado

El cantante, productor, actor, empresario mexicano tiene actualmente varios proyectos vigentes como 90′s Pop Tour, 2000′s Pop Tour, su agencia de representación artística, promotor de exposiciones, entre otros. También emprende una gira con OV7 que tras varios conflictos internos ya arrancarán con sus conciertos de aniversario.

Ari Borovoy sorprende a seguidores y detractores

“Ay por Dios! Ni al caso!”, “Vamos!!!! Con todo!”, “Zapatero a tus zapatos. Deseo neta que sea broma y que te dediques a lo tuyo”, “Cuando te persigues el amor al poder y al dinero estás perdido, Aunque ganes estás perdido por la ambición, “Es 28 de Diciembre?, ya me confundí”, fueron las primeras reacciones en su cuenta de Instagram.

Incredulidad y sorpresa se reflejaron en otros comentarios, “me caes perfecto y me encanta todo lo que haces en el medio del entretenimiento, eres un buenazo! pero bien dicen por ahí que zapatero a tus zapatos...”, “No sé si iría contigo para diputado... síguele mejor en lo que sabes hacer muy bien!!”, “O sea cómo? ? Es broma no?”, “Con el partido de los 90′s?”, “Soy tu fan y he seguido tu carrera artística, y por eso mismo nunca he visto que te dediques a la política, por que creo que no tienes la preparación necesaria para obtener un cargo publico. Lo siento, pero yo no te apoyo en esta faceta de tu carrera, Espero que sea broma!! Que mal”.

Señaló que este día (martes) es uno de los más importante de su vida al anunciar su próximo proyecto.

“Me gustaría que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años, contenderé para diputado este año, hoy quiere representarte a ti como ciudadano”, fue la noticia que dio en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el partido político que lo representará.

