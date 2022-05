Violeta Isfel es hospitalizada de emergencia: ¿Cuál es su estado de salud?

A través de su cuenta oficial de Facebook en la que cuenta con casi 600 mil seguidores, Violeta Isfel se sinceró con sus fanáticos sobre su estado de salud. Durante un live de más de 10 minutos la actriz de “Mi marido tiene familia” aseguró que la noche de martes para amanecer miércoles todo empeoró y tuvo que llegar de emergencia al hospital por orden de su médico.

Fue a principios de mayo cuando la intérprete tuvo una crisis de diarrea y vómito durante el estreno de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, pero luego de recibir tratamiento empezó a sentirse mejor. Sin embargo, los síntomas regresaron pero esta vez con mayor intensidad por lo que decidió pedir cita con su gastroenterólogo.

A pesar de haber recibido un nuevo tratamiento y dieta, la salud de Violeta Isfel empeoró al punto de llegar a grados extremos de deshidratación que solo podía tratarse en el hospital.

“Llegué seca […] entonces me sacaron sangre toda la que pudieron, no se podía porque resulta que mis venitas se secaron igual […] hasta que ya lo lograron. Y se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía”, expresó la intérprete de 36 años.

¿Cuál fue el diagnostico que recibió Violeta Isfel?

Luego de realizarle los estudios pertinentes la actriz fue diagnosticada de amebiasis, una infección intestinal causada por un parásito microscópico que habitualmente se contrae al ingerir alimentos mal lavados o agua contaminada.

“Tengo amibas, dos amibas, algo así dijo el médico. Las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo”, reveló Violeta, quien no dudo en advertir a sus seguidores. “Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita tienen que desinfectar todo porque hace mucho calor”, añadió.

A través de sus redes sociales Violeta Isfel aseguró que está bien y que pronto regresará a “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

