Sofía Valdés presenta In Bloom, un EP que está lleno de desamor, fuerza y esperanza

Frescura, talento, belleza son tres palabras que describen a Sofía Valdés, una cantante originaria de Panamá que acaba de estrenar su EP llamado “In Bloom”. En este material, Sofía sacó todas sus emociones y viajó a lo más profundo de su corazón para poder escribir las letras de su nuevo EP. En entrevista con Publimetro, la cantante platicó, “Comencé a trabajar en In Bloom porque había perdido a una persona muy importante en mi vida y sentí que cuando ya no estaba con esa persona yo no sabía quién era. Estaba tratando de reencontrarme, de tener una razón para levantarme y poder salir de la cama”.

Sofía Valdés. Sofía Valdés. / Foto: Cortesía.

“Ventura” es el nombre del primer disco que sacó Sofía en 2021 y con este álbum la cantante y compositora se presentó al mundo. Aunque tiene poco tiempo que la joven subió su música a Spotify ya cuenta con más de 300 mil oyentes mensuales. “Me puse triste, después me puse brava y de ahí con la canción de In Bloom siento que este fue un personaje que tuve que crear para poder ser fuerte y salir de ese lugar triste en el que estaba”.

La cantante Sofía Valdés nos introduce a “In Bloom”

En el mismo sentido, por medio de su nuevo EP Sofía Valdés mencionó que “tuvo que crear un personaje que fuera inspirador para ella misma”, con esto se refiere a una versión de ella fuerte, orgullosa y estable. “I Hate The Beatles”, “In Bloom”, “Carbon Copy”, “Parking Lots” y “Swim” son las cinco canciones que componen su EP y en cada una de ellas la artista cuenta un historia personal.

A los once años Sofía decidió que quería ser cantante y ello dijo, “Escribía muchas canciones y escuchaba mucha música todo el tiempo”. Además, Valdés canta en inglés y en español y la artista comentó que prefiere cantar en inglés porque “no se siente tan conectada al idioma y por ello no le duelen tanto sus canciones”. “Cuando canto en español eso es too much y no sé por qué se siente muy intenso, me gusta cantar en los dos idiomas pero honestamente en español es más difícil para mí por el sentimiento”, confesó Valdés.

Sofía Valdés. Sofía Valdés. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Sofía dijo que todavía le “cuesta un poco de trabajo verse a ella misma en sus videos musicales ya que le da pena y le cuesta procesar que es una artista”. Relacionado con sus planes a futuro a Valdés le gustaría colaborar con artistas como Rosalía y Sech. Sin duda, la cantante panameña tiene un gran camino por delante ya que su voz y talento son indudables.

