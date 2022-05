Conoce a Xochitl Gomez, la nueva estrella de “Dr. Strange 2”

Pocos días después de la llegada de “Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness” a las salas de cine, Xochitl Gomez ha llamado la atención de los fanáticos del UCM al ser la encargada de darle vida a una de las superheroínas favoritas de Marvel.

Aunque son pocos los años que la joven actriz tiene dentro de la industria artística, ha formado parte de importantes producciones, como la serie “The Baby-Sitters Club” de Netflix, el filme “Shadow Wolves” por el que fue premiada como mejor Actriz de Reparto Adolescente en los Premios Young Artist 2021, entre otros.

Xochitl Gomez lleva la influencia latina en sus venas

La talentosa histrionisa nació en Guadalajara, México y es hija de padre mexicano y madre estadounidense, por lo que lleva con orgullo un nombre relacionado con la lengua indígena de su país natal que significa “flor”.

Gracias a los consejos de su progenitora, Xochitl Gomez decidió enfilarse en las artes marciales desde los cinco años para darle un valor agregado a su carrera como actriz, una destreza que le fue de gran ayuda para desarrollar el papel de América Chávez en el reciente filme de Marvel protagonizado por Benedict Cumberbatch.

“Nunca pensé que actuaría en superproducciones, pero mi madre me decía: ‘Tienes que tomar clases de artes marciales, hay papeles para ello’ […] Lo he practicado desde pequeña y, al final, cuando me dieron el papel podía verme como una superheroína”, mencionó Xochitl Gomez durante una entrevista con EFE.

A pesar de no tener tanta fe de su llegada al estrellato, la actriz recibió la oportunidad de demostrar su talento en “Dr. Strange 2″ con tan solo 13 años y tras seis meses de haber realizado el casting recibió la grata noticia. “Necesité un par de semanas para procesar todo”, comentó la joven que también formó parte del reparto de la secuela de “Es tan Raven”, llamada “La casa de Raven”.

