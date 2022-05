HBO Max: Mauricio Ochmann se apodera de la comedia en “Las Bravas FC”

Mauricio Ochmann se ha convertido en una de las celebridades de la industria mexicana con mayor proyección internacional gracias a los exitosos proyectos que ha encabezado en el mundo del streaming; como es el caso de “El Chema”, “A la mala”, “Ahí te encargo” a través de Netflix y ahora “Las Bravas FC” en HBO Max.

Te puede interesar:

[ Mariana Echeverría fue censurada a través de Instagram por un mensaje de empoderamiento femenino ]

La nueva serie del gigante de streaming que forma parte del exclusivo catálogo de Max Originales les brinda a los usuarios una comedia que puede enganchar a cualquier integrante de la familia con una trama fresca y descontracturada.

Aunque el actor de 44 años ha dejado en evidencia su gran versatilidad en la pantalla, en esta oportunidad cambia abruptamente de protagonizar una serie de humor negro a conquistar a la audiencia en el papel de un entrenador de fútbol en el que no pasa desapercibido el tinte de comedia.

Mauricio Ochamann es “Roberto Casas”

La serie disponible desde el pasado 5 de mayo a través de HBO Max cuenta la historia de un joven futbolista que abandona la selección de México para jugar en territorio europeo, específicamente en España.

La polémica decisión creó cierto resentimiento y odio en sus fanáticos mexicanos, lo que hace más difícil su regreso tras caer en bancarrota y convertirse en el entrenador oficial de un equipo femenil de fútbol con el objetivo de no ir a la cárcel.

“Aunque es breve lo futbolístico, me encanta lo humano y las enseñanzas. Lo que les aprende a las bravas y lo que les aporta a ellas me parece que es fundamental”, expresó Mauricio Ochamnn durante una entrevista con SensaCine México.

De la mano de un maravilloso reparto, ”Las Bravas FC” llega al catálogo del servicio de streaming para romper con el pensamiento de que ciertos deportes son para hombres.

“Esta serie me reivindicó como mujer, como persona, me movió todo. Saber que el ser ruda no está peleado con ser femenina...”, aseguró Esmeralda Soto, quien interpreta el papel de una de Las Bravas.